Cynthia Klitbo asegura que Francisco Gattorno es el amor de su vida

Ciudad de México.- Cynthia Klitbo ha dado de qué hablar en semanas recientes, sobre su vida personal, ya que además de señalar que no tiene suerte en el amor porque no ha sabido escoger pareja, ahora protagoniza una guerra de declaraciones con Laura Zapata.

En los temas amorosos, Klitbo se sinceró con Maxine Woodside, y señaló que Francisco Gattorno es el amor de su vida, aunque el artista dijo que no se acuerda de su relación con ella en un encuentro con la prensa.

Sí, y siempre va a ser bendito para mí, y todavía si le hacen algo o le afecta algo, me afecta, es una persona que la vida no nos dio la oportunidad de estar juntos por muchas estupideces, por lo que sea, pero a mí me importa y la verdad es que me duele cuando hablan más de él”