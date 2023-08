Cynthia Klitbo aclara si padece cáncer

Después de que se descubrieron problemas intestinales que requirieron una intervención quirúrgica urgente para extirpar un tumor, Cynthia Klitbo atravesó momentos de salud muy difíciles.

Ante este escenario, la actriz reapareció públicamente y confesó que aunque sigue recuperándose de esta situación, recientemente recibió buenas noticias.

Yo soy muy mala para ir al doctor la verdad, siempre estoy pensando en mi trabajo, [mis resultados] salieron negativos, pero sí me voy a tener que estar haciendo colonoscopía más seguido porque sí me da miedo la verdad”, explicó Klitbo a la prensa que la captó a las afueras de Televisa San Ángel.

Conmovida al recordar el susto que vivió, la reconocida intérprete manifestó que tiene muchos planes que desea llevar a cabo antes de partir de este mundo.

“Es que mi hija no está lista, entonces sí, no me quiero enfermar hasta no ver nietos y verla crecer, lo demás no importa, he tenido una carrera muy linda, una vida muy hermosa, pero sí me asusté mucho, porque aparte me faltan cosas por vivir, todavía me quiero ir de hipee y retirarme, tener un galán Canadian (canadiense)”, declaró.

No obstante, la artista de 56 años dejó claro que desde el nacimiento de su hija puso todo en orden para el momento de su muerte.

“Mi hija está testada desde que tiene dos meses de edad, está el testamento hecho, es la heredera universal de todos mis bienes y ya. He hablado mucho con ella, ahorita por ejemplo en Miami ella se está encargando de hacer los depósitos, ya se fue de aquí aprendida a manejar, es que la he ido soltando con mucha responsabilidad”, concluyó.