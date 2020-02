Cumple Moenia sueño; llenan el Auditorio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO

"Les vamos a devolver cada chispa de energía que nos avienten", dijo el vocalista Alfonso Pichardo. El trío de música electrónica tuvo como invitados a Aleks Syntek y Ana Torroja

Con Aleks Syntek y Ana Torroja como sus invitados especiales, Moenia cumple su sueño de llenar el Auditorio Nacional y le agradece a su público ofreciéndoles un concierto cargado de energía.

"Para una banda de música electrónica en español no es fácil llegar a un Auditorio y llenarlo, por eso les damos las gracias a cada uno de ustedes que compraron un boleto y están aquí esta noche, muchas gracias. Porque ustedes se la van a pasar bien y esa es la promesa, nosotros estamos cumpliendo un sueño y les vamos a devolver cada chispa de energía que nos avienten, la multiplicaremos y se las enviaremos de regreso", dijo el vocalista Alfonso Pichardo.

La impaciencia y emoción se reflejaba en cada uno de los rostros de miles de fanáticos que deseaban que la banda saliera al escenario, cuando por fin se apagaron las luces y vieron reflejados los rostros de Alfonso Pichardo, Alejandro Midi y Jorge Soto, en un cubo de pantallas sobre el escenario, la euforia estalló en el lugar.

La banda inició el show con "Eso que pasó", en donde poco a poco el cubo fue ascendiendo, dejando al descubierto a los integrantes que hicieron que todo el público se pusiera de pie por la emoción.

Continuando con temas como, "El juego", "Cómo ves tú", "Quisiera adivinar", "Una hora más", entre otras, llegó un breve momento en donde el trío de músicos decidió interpretar en una versión acústica "Llegaste a mí" y "Regreso a casa".

El escenario estuvo todo el tiempo iluminado con luces neón y láser, además los instrumentos estaban rodeados de tubos de luz, completando el espectáculo visual con diferentes proyecciones en las pantallas en cada canción.

Llegando así a la primera sorpresa de la noche, que fue la aparición de la cantante española Ana Torroja, con quien interpretaron "Corazón azulado" y le brindaron un homenaje con "La fuerza del destino".

"Buenas noches, quiero darles las gracias a Moenia, porque me han hecho un regalo, hacía muchísimo que no cantaba, ‘Corazón azulado’, estoy súper emocionada, me tiembla todo, porque el cariño de esta tierra, el cariño de todos hacia mí es tanto, que no sé si alguna vez voy a poder pagárselo", dijo Ana durante su presentación.

La música synth pop siguió, hasta que salió al escenario Aleks Syntek, con quien deleitaron a los fanáticos con "Déjame entrar" y "La tormenta". Pichardo expresó su incredulidad por haber cantado junto a Syntek, y no perdió la oportunidad de mostrarle su agradecimiento.

“¿A dónde volaría mi última oración,

el último latido de mi azul corazón?

No sería a ti... Esta vez ya no sería a ti”. @MoeniaMx #HagamosContactŒ #MoeniaEnElAuditorio #MantoEstelar pic.twitter.com/MtqurCGxLD — Claudia Pacheco (@claupuchunga) February 1, 2020

Llegando así a la recta final, en donde interpretaron sus más grandes éxitos como, "Manto estelar", "No dices más", "Ni tú ni nadie" y aunque el grupo quería seguir tocando, se despidieron con "No puedo estar sin ti".

Pero antes de que abandonaran el escenario, todos en el Auditorio Nacional le cantaron las mañanitas al cantante Alfonso Pichardo, quien cumple 47 años este 1 de febrero.