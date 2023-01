Cuenta oficial de Pokémon publica video de Pikachu diciendo groserías

CIUDAD DE MÉXICO.- No son pocos los casos en los que reconocidas marcas cometen un tropiezo en redes sociales y terminan publicando algo equivocado e incluso ofensivo para algunas audiencias. Esto es incluso más grave cuando el principal público de dichas marcas son niños.

Este fue el caso de Pokémon, pues su cuenta oficial de TikTok publicó durante la tarde del pasado viernes un tierno video protagonizado por Pikachu y Lucario. A simple vista, el cortometraje no parece tener nada inusual y parece bastante en línea con la habitual imagen del anime.

El problema surgió una vez que los usuarios activaron el audio. En el video salen ambos personajes bailando al ritmo de la canción infatil "If your happy and you know it!". Sin embargo, la letra es una versión 'adaptada' de la original e introduce múltiples palabras malsonantes en inglés.

Interesting choice of audio on the official Pokémon TikTok page... pic.twitter.com/NYowKts3cj — Josh Withey ❀ (@josh_withey) January 13, 2023

Las bromas y chistes no se hicieron esperar en redes sociales

De inmediato, los fieles seguidores de la franquicia encendieron redes sociales con el extraño acontecimiento y aunque la cuenta oficial no tardó demasiado en eliminar el video, muchos internautas lograron guardarlo y compartirlo en redes sociales.

This is the biggest Pokémon blunder of all time. I don't even use TikTok, but I had to preserve this glorious video. Pikachu canonically says fuck. https://t.co/QzD21OIv9f pic.twitter.com/HjnttMLHrZ — ��LIVE|Pokéball35 (@Pokeball35_) January 13, 2023

Este es el mayor error de Pokémon de todos los tiempos. Ni siquiera uso TikTok, pero tenía que conservar este glorioso video. Pikachu canónicamente dice "Fuck" ("Joder")", comentó un usuario en Twitter.

Hasta el momento, The Pokemon Company no ha publicado ningún comunicado o disculpa tras el incidente. No obstante, los seguidores más grandes siguen creando bromas y chistes al respecto.

