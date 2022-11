¿Cuánto gana Mariah Carey cada navidad por 'Al l IWant For Christmas'?

HERMOSILLO, Sonora.- Un clásico en tiempos decembrinas sin duda alguna es la famosa canción 'All I Want For Christmas Is You' de Mariah Carey.

Con la popular canción se anuncia la temporada navideña y así también empieza la jugosa ganancia de la estadounidense.

Mariah Carey tiene muy claro que es un himno transgeneracional que cada año se reivindica como tal con un número de escuchas cada vez mayor, Carey cobra un centavo de dólar por cada reproducción.

Se ha revelado que a día de hoy, la artista ha acumulado un total de 60 millones de dólares, lo que equivale a unos 53 millones de euros.

Según cifras de la plataforma Chartmetric, hasta el momento la canción tiene más de 975 millones de reproducciones solo en Spotify.

Además, como curiosidad, Mariah Carey compuso el millonario tema en tan solo 15 minutos.