Cuando tenía 20 año empecé a fumar mariguana: Lucía Méndez

CIUDAD DE MÉXICO.-Lucía Méndez le contó a Yordí Rosado que a los 20 años empezó a fumar mariguana a raíz de que sufrió mucho la pérdida de su padre por cirrosis.

"Perder a mi padre fue un momento muy difícil para mi vida, me deprimí muchísimo. No me dio por el alcohol pero sí me dio por la mariguana", señaló.

Agregó:

"Duré como 5 años evadiendo y fumando, y luego entré a terapia, entonces ya no podría seguir dañándome, no podía seguir ida".

Méndez dice que no la fumaba todos los días, sino cada mes, esto porque tenía mucho trabajo.

"Me ponía como a pensar en mi papá y lo dejé, porque te afecta a la memoria, te saca celulitis, te seca, te deshidrata y te pone muy aislado, dicen que no hace daño, sí hace daño, te va mal", indicó.

La actriz afirma que ya no la consume, por el tema de que afecta a la memoria. Contó que siempre lo hizo de manera aislada, y preferentemente sola, y que al trabajo nunca llegó intoxicada.

Sobre el consumo de cocaína, reveló que nunca la consumió, y que el rumor sobre que su nariz se dañó por eso, fue mentira.

"Yo me hice una cirugía que me quedó mal, y ahí empezó el chisme, pero no fue real. De alguna forma se hizo muy grande el chisme, yo no lo paré a tiempo, entonces siempre es más impactante el chisme que no existe a cuando aclaras que no es verdad".