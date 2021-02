Cuando el amor termina entre famosos, pero mantienen amistad

Esta semana los actores Michelle Renaud y Danilo Carrera dieron muestra de civilidad y amistad en una pareja, cuando decidieron hablar en un live de Instragram sobre su ruptura después de un año y siete meses de relación, tiempo en el que fueron considerados una de las parejas más bonitas y estables del medio del espectáculo.

"Si algo tenemos Danilo y yo super padre, es que de verdad nos amamos, lo amo más que nunca, estoy muy agradecida contigo, platicamos y queremos cosas distintas, yo quiero una familia, quiero hijos, él también pero no ahorita y tenemos la misma edad, tenemos 32 años; estoy adelantada en procesos, yo tengo un hijo y quiero otro hijo ya pronto", explicó con la voz entrecortada Michelle Renaud.

Fue entonces que Danilo señaló que tomó esta decisión porque quiere lo mejor para Michelle, "no es que queramos cosas diferentes, es que estamos en tiempos diferentes, creo que queremos lo mismo, pero en este momento no se da y no es algo que ninguno de los dos quiera forzar… yo también le dije, no quiero convencerte o quitarte el tiempo, no hay arrogancia u odio de parte de ninguno sino mucho amor".

Pero ellos no han sido los únicos que han tomado este camino, hay otros famosos como Maribel Guardia y Joan Sebastián que han demostrado que el cariño que se tuvieron era más fuerte que cualquier problema que hubieran tenido. Cabe recordar que esta pareja ya llevaba cuatro años de relación y un hijo Julián Figueroa, cuando se dio una infidelidad por parte del cantante, después de que limaron asperezas llegaron a tener tan buena relación, que incluso Maribel es madrina de Primera Comunión de la hija de Joan y Érica Alonso, Julianita.

El tema de los hijos fue la razón por la que Andrea Escalona terminara su relación de un año don el conductor Daniel Bisogno, pese a que ella dijo, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, estar muy enamorada, pero a sus entonces 21 años ella aún no se veía con hijos; pero en la actualidad ambos siguen llevándose muy bien y hasta han trabajado juntos en una de las versiones del "Tenorio Cómico".

Como un gran papá y un tipazo, es como Itatí Cantoral define a su exesposo Eduardo Santamarina, con quien procreó a sus gemelos José Eduardo y Roberto Miguel; con quien lleva un trato cordial y sigue incluyendo en los momentos importantes de sus hijos, como sus cumpleaños o fin de curso, pero también en su día a día, pero el actor dio muestra de gran solidaridad con Itatí, cuando la acompañó en la despedida a su madre Itatí Zucchi el año pasado, que fue una de las víctimas del Covid-19.

También en las esferas internacionales hay este tipo de muestras de madurez, como Jennifer Lopez y Marc Anthony, cuyo cuento de hadas terminó en 2011 después de seis años de matrimonio, pero no por eso han dejado de colaborar en los proyectos que ambos tienen e incluso realizan viajes de vacaciones y convivios familiares que no sólo incluyen a sus hijos Emme y Max, también a la actual pareja de JLo, Alex Rodríguez.

Quienes se llevan las palmas en este recuento, son la pareja conformada por Demi Moore y Bruce Willis, han pasado 20 años desde su divorcio y al parecer éste les sentó muy bien, porque su relación se fortaleció en los siguientes años y con los matrimonios de ambos, aunque el de Moore con Ashton Kutcher no tuvo final feliz, pero hasta en esos momentos el protagonista de "Duro de matar" estuvo con su ex. Se llevan tan bien que el año pasado pasaron parte de la cuarentena juntos y con sus tres hijas Rumer, Scout y Tallulah.