Cuando Yuri interpretó "El triste" y sufrió para dar el tono

La cantante veracruzana Yuri, es considerada una de las mejores voces en México, pero aun así ella asegura que lloró mares para grabar una canción, se trata de "El triste", de Roberto Cantoral, y que hiciera triunfar a José José en 1970 en el II Festival de la Canción Latina, aunque quedara en tercer lugar, convirtiéndola en el sello personal del cantante.



"Es la canción más difícil que he cantado en toda mi vida, en mis 40 años de artista nunca había cantado una canción tan complicada y que él me diga que la grabé magistralmente, es como el mejor premio artístico que el cielo me pudo dar, que el original le diga a una persona como yo, que no le llega ni a los talones, 'lo hiciste magistral hija' ¡uy!".



Un rango vocal impresionante y una técnica vocal que nadie más tenía y que le permitía cantar estrofas completas sin tomar aire, es lo que hacía tan virtuoso a José José; a pesar del paso del tiempo que sí afecta la voz, mucho más si no se lleva un estilo de vida sano, como es el caso del "Príncipe de la Canción", según explicó Yuri.



"Por eso a mí me costaba mucho trabajo cantar 'El triste' cuando la estaba grabando en un estudio, sufrí mucho y lloré, recuerdo que paré la grabación y les dije 'esperen déjenme agarrar aire, estoy desesperada, ¿por qué no me sale si yo canto?', le decía a la gente que me estaba dirigiendo".



Yuri recuerda que la persona que la dirigía le pedía que no se desesperara, que tomara en cuenta que era una canción de José José, pero no entendía de razones hasta que le dijeron: "entiende algo, José José es único, él tiene una técnica que tú no tienes".



"José José tiene una técnica de aire, él podía unir tres versos sin respirar, se echaba completos estos versos, era como si tuviera un inflador atrás echando aire, ningún cantante hace eso; tiene que respirar".



Fue entonces que le pidieron que no tratara de cantar como él para que lo lograra, porque ella tenía sus propias herramientas un buen diafragma y una buena técnica, cuando lo entendió este tema se pudo grabar para su álbum "Mi tributo al festival II" (2013), en el cual presentó las canciones ganadoras del OTI con sus arreglos originales.

"Recuerdo que lo vi en Televisa y me dijo 'lo hiciste magistral, ninguna mujer había cantado esa canción como tú', me dijo mientras me tomaba las manos y le dije, '"Pepe" no me digas eso se me van encaramar los egos', imaginen que el maestro le diga eso al alumno", comentó.



Yuri recuerda que la última vez que pudo ver y abrazar a su gran amigo fue en 2013, en la grabación del espectáculo "Mi Tributo al Festival II: Zona Preferente", que se realizó en el Teatro Degollado de Guadalajara, Jalisco; momento en que aún no le era declarado el cáncer la interprete.



"Ahí estaba él un poco triste, porque veía que yo cantaba con Gualberto Castro, con Yoshio, con todos mis compañeros y él no podía cantar, entonces le dije que no importaba que no cantara, porque era un homenaje para él, 'sé que no tienes nada que ver con la OTI, tu festival era otro cuando participaste con "El triste", pero tú eres el maestro de los festivales y de todos nosotros; contigo voy a cerrar el programa".



La cantante describe que ella estaba en medio del escenario cantando y él entre las piernas del escenario, evitaba verlo para que no se le quebrara la voz, pero podía verlo de reojo, él baja la cabeza o subía el puño como una forma de decirle que lo estaba logrando.



"Evité verlo porque iba llorar y tendríamos que parar, porque él ya no cantaba, me daba mucha nostalgia ver que él en su interior sufría. Cuando un cantante pierde su instrumento vocal, es una muerte súbita y José José tuvo que haber pasado por momentos sumamente tristes, cuando él supo que ya no pudo volver a cantar".



La veracruzana conoció a José José cuando ella tenía tan sólo seis años, y acompañada de su madre Dulce Canseco (q.e.p.d.), se acercaron para pedirle consejo en su incipiente carrera como cantante y Yuri asegura que recibió de él la mejor recomendación que le han dado en su vida en los 15 minutos que le dedicó, "qué siempre fuera humilde, luche por sus sueños pero siempre conserve los pies en la tierra y siempre será grande".

Este consejo fue poderoso, porque Yuri asegura que José José predicaba con el ejemplo, porque siempre fue muy sencillo y humilde con la gente que le rodeaba, saludaba desde el señor de la limpieza hasta sus colaboradores, considera que eso lo hizo una estrella.



"Me siento muy triste porque 'Pepe' era un hombre que todo el mundo amaba, los artistas que se han ido últimamente han sido artistas que nunca vamos a olvidar, que dejaron un legado increíble en la música, pero José José siento que él se cocía aparte en su humildad, era un hombre muy del pueblo. Nunca vi una altivez, ni cuando era famosísimo, ni cuando su carrera iba tomando otro curso, siempre fue el mismo. Duele mucho que personajes como éste se vayan", confesó.



Yuri comentó que a lo largo de su carrera de más de cuatro décadas, ha cantado con los artistas más grandes de México y algunos internacionales, por lo cual se siente muy bendecida por haber tenido ese privilegio, pero también se siente triste por no haber podido decirle adiós a este maestro.



"No nos dejaron despedirnos de él – manifestó molesta – no nos dejaron decirle cuánto le amábamos, no nos dejaron abrazarlo, no nos dejaron decirle que acá estábamos sus amigos orando por él, por su recuperación, entonces eso duele más".