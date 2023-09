"Crossroads", de Britney Spears, regresará a los cines de México en octubre

Cinepolis anunció este jueves que el emblemático debut cinematográfico de Britney Spears, "Crossroads: Amigas para Siempre", regresará a las pantallas de cine en México a partir del próximo mes de octubre.

En anticipación por el esperado libro de memorias de la cantante estadounidense, "The Woman In Me", Paramount Pictures permitió que las cadenas de cines en Estados Unidos, y ahora México, proyectarán una de las películas más recordadas de la década de los 2000.

De acuerdo con el sitio oficial de Cinepolis, la cinta dirigida por Tamra Davis será proyectada el próximo lunes 23 de octubre, con una fecha adicional para el martes 25; sin embargo, la información puede cambiar durante los próximos días.

"Crossroads" es protagonizada por Spears, Zoe Saldaña, Taryn Manning, Kim Cattrall y Anson Mount, y gira alrededor de un antiguo grupo de amigas que se reencuentran después de 10 años y deciden realizar un viaje por todo el país.

En su estreno original, el 15 de febrero de 2002, Los Angeles Times destacó el trabajo de Spears, considerandolo superior a las inscursiones cinematográficas de cantantes como Mariah Carey, Mandy Moore e incluso Madonna.

No obstante, el resto de la cinta obtuvo críticas mixtas, mientras que medios la describieron como "brillante y emocionante", algunos otros afirmaron que era una película "aburrida y estúpida".