Critican a Rachel Zegler por comentarios crueles a historia de Blanca Nieves

TIJUANA.- En una alfombra roja en la convención D23 de Disney el año pasado, la actriz Rachel Zegler, quien interpreta a ´Blanca Nieves´en la nueva versión que estrenará en 2024, compartió al medio Extra TV que la nueva historia de la película contará con grandes cambios en la historia ya que ´ya no es 1937´.

La actriz también ha compartido en otras entrevistas que no le gustó la versión original de la película y que en esta versión la princesa no está buscando el amor verdadero, sino convertirse en una líder.



Ahora, sus comentarios negativos hacia la princesa han desmotivado a la audiencia y usuarios en redes sociales han criticado su interpretación alegando que si no le gustaba la historia, mejor no la hubiera hecho.

Un usuario en TikTok explicó que algunos elementos de la película de 1937, aún son atractivos para muchas mujeres incluso hoy en día, y que lamenta que Hollywood esté forzando la actitud de liderazgo en las personas. Dijo, que se debería respetar que aún se quiera vivir la fantasía y encontrar al príncipe azul.

En pocas palabras, explicó que no tiene nada de malo ser, ni querer ser rescatados por el príncipe.