Critican a Nicki Nicole por su "cara de rechazo" luego de ser besada por Peso Pluma

Hermosillo, Sonora.- La relación entre Peso Pluma y Nicki Nicole ha generado bastante atención en las redes sociales, tanto por muestras públicas de cariño como por cierta controversia sobre los sentimientos de Nicki hacia Peso Pluma.

Al inicio, hubo negación pública por parte de Nicki sobre su relación con Peso Pluma, incluso llamándolo "perro", pero posteriormente oficializaron su noviazgo durante un concierto de Nicki en Ciudad de México.

Sin embargo, recientemente, una fotografía de ambos besándose en un escenario ha causado controversia, pues usuarios en redes sociales aseguran que Nicki renía una cara de rechazo.

Algunos defienden a Nicki argumentando que su personalidad introvertida podría malinterpretarse, mientras que muchos seguidores de Peso Pluma opinan que ella no corresponde el mismo nivel de sentimientos y le aconsejan buscar otra relación.

"No se puede hacer más para atrás Nicki Nicole por qué se cae, el asco que le tiene es impresionante"

"No puedo creer que siga intentando algo que para el no es, acuérdense que lo forzado siempre termina mal"

"Ese we no conoce la dignidad"

“Irala , despídete bien“

"El vato aferrado aunque no lo quieran"

"No sé si me da más lastima Forrest Gump con su situación con Jenny o el pobre de peso pluma"

“Un poco mas atrás y la llaman para hacer una nueva película de matrix”