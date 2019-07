Critican a Lora por falta de sensibilidad hacia equidad de género

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Emilio Osorio conocido por su papel de Aristóteles Córcega de la dupla Los Aristemo comentó que respeta el comentario de Celia Lora y espera que ella no tenga un hijo que se enamore de alguien de su mismo sexo para que no sufra su rechazo.



"Yo creo, no sé, a mis 16 años con todo respeto y con toda humildad, a mí siempre me han enseñado que primero va la igualdad y la equidad de género, entonces yo respeto la opinión de la señora, si la señora piensa así estará bien, si la señora no quiere que en un futuro le salga con esas preferencias, pues ojalá no lo haga para que ella no sufra y tampoco sufra la cría.



"Yo creo que lo importante es pensar en los niños, que no sufran por esa parte y es lo que vemos en la serie, a mis hijos no me interesaría sus preferencias, que hagan lo que quieran, a mí me da igual van a ser mis hijos y los voy a adorar con toda mi vida y con toda mi alma y voy a dar la vida por ellos como mi madre y mi padre lo han hecho por mí", comentó Emilio.



Este comentario se dio, luego de que la hija del rockero Alex Lora se quitara el sostén tras el reto que le lanzó el Escorpión Dorado de hacerlo. En ese instante iba pasando un joven acompañado de sus padres por una calle de la colonia Condesa, en donde se encontraba la modelo con el influencer, y al ver a Celia ya con los senos descubiertos, el youtuber lo invitó a tomarse una fotografía con ella, pero el chavo se siguió de largo.



Al ver esto Celia y el Escorpión Dorado se burlaron de esto: A mí me daría pena que mi hijo fuera pu... Qué horrible. Qué triste. O sea, pinc... maricón, no, wey, qué tristeza", dijo Celia, sin embargo, minutos después el chavo regresó, ya sin los papás, para tomarse la foto, pero su oportunidad había pasado.



--Marcha del Orgullo LGBT

El pasado fin de semana Los Aristemo fueron invitados especiales en la Marcha del Orgullo LGBT+, en donde tanto Joaquín Bondoni y Emilio Osorio, evento del que además de que están agradecidos que los hayan cobijado dentro de la comunidad, pudieron vivir algo nuevo.



Aunque Emilio comentó que no desconocía ese ambiente gracias a su mamá Niurka Marcos, "pues mi mamá es Niurka, mamá 'Niu' siempre mantiene a sus 'bebenius' muy informados y la verdad no es por nada, pero yo no descubrí cosas nuevas, descubrí cosas de las que ya había escuchado, pero no las había presenciado, experimentado, y yo creo que fue importante que fue en este momento de mi vida, porque ya tenía la información en mi cabeza y realmente recibí amor de la comunidad".



"Hoy en día estoy sin palabras es tanto el agradecimiento, que decir gracias es poquito la verdad, gracias a ustedes mis sueños está floreciendo, nos consideran hijos de la comunidad, pero aún estamos muy verdes como dice Emilio", indicó Joaquín por su lado.



Fue un evento que disfrutaron ambos actores, en donde comentó Emilio que sí hubo momentos que fue acosado por hombres, pero no le importó, "acoso tal vez, pero también se vale no, al fin y acabo es lo mismo es amor wey, para que nos quejamos (risas)".



--No a las drogas y el alcohol

Por otro lado, Joaquín comentó que él es una persona muy sensible y que nunca tomaría alcohol o haría uso de las drogas, ya que no se necesitan para pasarla bien.



"Gracias a Dios tengo unos padres que siempre me han dicho que no, además yo soy como una persona muy sensible y a mí me da miedo eso, el alcohol y eso no, me da mucho miedo y no lo necesito, me han dicho luego que se siente padre, pero yo siento que se siente padre aventarte de un paracaídas o de una montaña rusa, yo así pienso y si es algo que te causa adicción, mejor me pongo a escuchar música o me pongo a bailar".



"No manches tengo 16 años, quieres que me muera a los treinta (risas)", fue la respuesta de Emilio para indicar que el no consumiría ningún estupefaciente.



"Cualquiera de mi edad puede caer y puede llegar a esas cosas, lo importante me lo decía mi madre, es tener la información adentro, saber lo que hay afuera, lo que nos puede hacer, lo que nos puede dañar y a lo que podemos llegar, porque el día que alguien te presente algo y te diga que te va a hacer un efecto increíble y no sepas que es lo que te estés metiendo la vas a regar, mejor infórmense…", respondió el actor.



--Planes de un documental de Los Aristemo

El productor Juan Osorio quiere aprovechar al máximo el éxito que ha tenido Joaquín y Emilio, es por ello que planea hacer un documental informativo no lucrativo, para poder transmitirlo en las escuelas y lugares públicos, para la ayuda a la aceptación de la diversidad sexual.



"Yo creo que hay que aprovechar el boom que tienen ellos y me encantaría, de hacer un documental que tenga tanto psicólogos, como experiencias personales, donde se pueda hacer un producto que no sea lucrativo y que pueda pasarse en las escuelas, en las Universidades, en foros abiertos, en donde poco a poco hay que ir sumando, porque hoy en día es mentira que están más abiertos, no es cierto, todavía hay mucha gente que no lo acepta y esto es una forma cultural de aceptación", dijo el productor.