Critican a Lis Vega en redes por aspecto de sus labios

Lis Vega ha recibido varias críticas en redes sociales por el aspecto de sus labios, pues aseguran que se ha hecho algo.

Para despejar las dudas la actriz escribió en sus historias de Instagram que acudió a una clínica con el mejor doctor y escribió la palabra "hialurónico", lo cual corresponde a un ácido que tiene en el campo de la medicina estética para combatir las arrugas y los pliegues peribucales.

A partir de esto es que cientos de sus seguidores le han hecho comentarios al respecto, además de cuestionar lo que se hizo en la cara.

"Labios todos madreados que se dejó Lis", "Te desgraciaste la cara, no lo necesitabas", "Se te ve muy rara tu cara, no es para nada bonito", "Señora ya no se inyecte tanta trompa" son algunas de las críticas que ha recibido Vega.

Sin embargo no todas las palabras han sido negativas ya que otras personas han alabado su ejercitada figura a los 41 años.

Lis Vega ha estado compartiendo videos y fotografías que cuentan con miles de Me Gusta y cientos de interacciones.

En uno de sus clips más recientes la intérprete aseguró que, a dos meses de cumplir 42 años, se ve como se imaginó hace 10 años. "Es mantenerte 20 años como te gusta estar y ver para ti, superarte en todo cada día".