Critican a Itatí Cantoral por dejarse ver sin maquillaje

Itatí Cantoral subió un video a su cuenta de Instagram en donde cuenta lo que ha hecho durante la cuarentena por el coronavirus y, de paso, pedirle a sus seguidores que respeten las normas sanitarias.

"He estado con mis hijos, disfrutando a mis hijos cada momento, viviendo el día a día. No salgas de tu casa, estamos llegando al momento más álgido de contagio de esta terrible pandemia del Covid-19, así que no salgas de tu casa".

Sin embargo, el video provocó algo que no esperaba, ya que sus seguidores se enfocaron más en la apariencia de la actriz de 44 años que en su mensaje.

"Píntate la cara, o sea maquíllate que asustas sin maquillaje" fue uno de los comentarios que se pueden ver en la publicación.

Sin embargo, otros le dedicaron mensajes para resaltar lo bien que se ve al natural.

"Me encanta tu pelo, el color y corte, te hacen lucir muy joven".

El resto de los comentarios sí se relacionaron con la petición de la también cantante, aunque también la cuestionaron al decir que ella no sufre de dinero como otras personas.