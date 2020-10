Critica madre de Geraldine Bazán a Irina Baeva tras viaje a Nueva York

Ciudad de México.- La madre de Geraldine Bazán no tuvo reparo en externar su descontento tras darse a conocer que Gabriel Soto supuestamente está preocupado por el nuevo galán de su ex esposa, luego de que este ha sido señalado como un estafador.

“¿Y la presunción de inocencia?... Mi querido Gabriel debe de curarse en salud, ¿no? Primero ve lo que está pasando a tu alrededor y luego ya vas a lo demás... pero no creo, él es una fina persona, como su familia”, dijo Doña Rosalba Ortiz en entrevista para el programa Suelta la Sopa.

Tras esta declaración, Ortiz también aprovechó para soltar un golpe directo a lo que sucedió entre Gabriel Soto e Irina Baeva mientras el actor seguía casado con Geraldine.

“Crea fama y échate a dormir. Ella estuvo haciendo bullying y se curaba en salud, decía ¡ay, ay, ay, yo soy la víctima!, siendo que ella era la que estaba dando en la torre. Eso muchas mujeres, no solo de México, sino de todas partes, yo creo que hasta en Rusia estarían ofendidísimas, que aparte de que te estás metiendo en una situación, estés diciendo, mira aquí estoy, mira aquí está el coche, mira aquí está la careta del celular”.

De la misma manera, Dola Rosalba también hizo un fuerte comentario sobre el reciente viaje de Baeva a Nueva York y toda la publicidad que se hizo al respecto.

“Claro, depende mucho de la educación familiar, y bueno pues más si no está tu familia aquí y no habla el idioma, pues no se entera de lo que estás haciendo. Pero tiene muy buen publirrelacionista, le pagan al manager, le pagan la publicidad, y hasta manda al publirrelacionista a Nueva York con ella para que le estuviera sacando las fotos, yo creo que eso cuesta, pues que la siga apoyando, ¿no?”, puntualizó.

No obstante, sorprendió al defender los señalamientos en su contra a su ex yerno, de quien dijo que siempre va a pedir a Dios por él y que espera que siempre tenga trabajo.

“Como siempre le pido a los productores, por favor, que siempre tenga trabajo mi yerno, eso se los pido, a mí no me importa qué haga con las demás personas, pero mi yerno y mi hija, por favor señores productores y productoras les pido de la manera más atenta que los tengan ocupados, con la sana distancia y es yo, lo que deseo a mi yerno, ex, ex, para que no se enoje”, remató.