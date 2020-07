Cristian Castro confiesa que sí hubo “jaloneos” con Verónica Castro

CIUDAD DE MÉXICO.- Cristian Castro decidió hablar abiertamente sobre la relación que mantiene con su madre, Verónica Castro, luego de que hace algunas semanas la conductora Yolanda Andrade revelara que el cantante había agredido físicamente a la actriz, al punto de enviarla al hospital.

Por su parte, el intérprete de “No podrás” minimizó las diferencias que ha tenido con su mamá durante la entrevista que ofreció al programa “Despierta América” y admitió que ha jaloneado a Verónica Castro, e incluso a sus ex parejas.

“He tenido mil peleas con mi mamá y con todos los integrantes de mi familia. Esta peleita de jaloncillos (con mi mamá) y gritadas fue hace 15 años. ¡Ya salió la noticia!... Siempre el rival de las cosas de que yo me jalonee con mi ex esposa o me jalonee con mi mamá, pues jalones siempre van a haber, y a veces también hay groserías entre parejas y a los parientes; puedes decirlas y pues luego pides perdón”, explicó.

Aunque en un inicio el también hijo de Manuel “El Loco” Valdés negó tajantemente las declaraciones de Andrade, ahora decidió cambiar su postura y admitir que durante algunas discusiones con La Vero sí hubo “jaloneos”.