Cristian Castro apoyaría romance entre Verónica Castro y Luis Miguel

Ciudad de México.- El cantante Cristian Castro está más allá del bien y el mal, ya que recientemente tuvo una entrevista con el programa Socios del Espectáculo, y el artista se mostró divertido y abierto a responder culquier cosa que le preguntaran

Por lo que los presentadores aprovecharon su buen humor y abordaron su rivalidad con Luis Miguel, ya que anteriormente LuisMi habría tenido un romance con Daisy Fuente, quien antes tenía algo con Castro.

Ante los cuestionamientos sobre 'Qué los distanció', Cristian reveló.

Bueno ¡me quitó a la chica viejo!... No hay problema, se la dejo. Pero está enojado porque él la quitó y yo se la dejé, no sé qué pasó… Algo lo enojó, pero a mí no me enoja nada. En mi corazón está Luis, es el corazón de toda la gente, no lo puedo sacar por nada del mundo”