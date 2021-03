Covid-19 y escándalos: ¿Qué le pasa a la telenovela de Juan Osorio?

Desde que comenzó la planeación de "¿Qué le pasa a mi familia?", la producción de Juan Osorio ha atravesado por distintas situaciones que han hecho aún más compleja su realización, aunque hayan logrado salir al aire en tiempo y forma.

Cambio de actrices y actores protagónicos, contagios de Covid y elementos señalados por violación son las tormentas por las que ha atravesado esta historia protagonizada por Eva Cedeño y por Mane de la Parra, que se estrenó el pasado 22 de febrero. A continuación te compartimos algunas de las polémicas que han rodeado a la producción.

Ante escándalo, Osorio saca a Livia Brito

En 2020, Juan Osorio anunció que sería Livia Brito la protagonista de su telenovela, el remake de una historia coreana que llevaría por nombre "¿Qué le pasa a mi familia?"; sin embargo, cuando Livia se vio envuelta en un escándalo por insultar, golpear y quitar la cámara a un paparazzi en Cancún, el productor decidió cambiar a su personaje principal.

Durante una conferencia de prensa, el productor expresó: "No hay que profundizar mucho, me reuní con ella. Creo que el público tiene mucho que ver con esta decisión, acostumbro a respetar al público, a ustedes (la prensa); yo estoy en contra de la violencia y en contra de expresiones no gratas. Yo quiero mucho a mi país, estoy muy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país", expresó en agosto de 2020.

Juan Osorio anuncia a Ariadne Díaz y a José Ron como nuevos protagonistas

Poco después de que saliera Livia Brito de la historia, Juan Osorio anunció que su nueva pareja protagónica estaría conformada por Ariadne Díaz y José Ron, quienes volverían a encontrarse en los escenarios luego de protagonizar juntos telenovelas como "La mujer del Vendaval", que, además, derivó en una relación amorosa entre ambos.

Ariadne Díaz, se baja del barco de Osorio

Cuando Juan presentó en octubre pasado su telenovela, a muchos sorprendió que Ariadne Díaz aparecía en algunos promos, pero se presentó como protagonistas a Eva Cedeño y Mane de la Parra. El productor hizo un IG Live con la actriz después de esta presentación para aclarar que ella ya no sería protagonista, debido a que los tiempos de grabación chocaban con otros contratos previamente firmados. Ariadne dijo también que se llevaba muy bien con José Ron, que no hubo ningún problema por ser su expareja.

José Ron deja la historia por no llegar a un acuerdo económico

En diferentes entrevistas, Juan Osorio externó que la razón por la que José Ron no estaría en su novela era por cuestiones económicas, cuestiones que él no veía porque solamente producía, pero que era decisión del actor y de la empresa. De allí que apostaran por Mane de la Parra, quien hizo la pareja final junto a Eva Cedeño.

Juan Osorio y su productor asociado, enfermos de Covid

En diciembre, Juan Osorio creyó que iba a morir a causa de lo fuerte que le pegó el covid-19. El productor narró que hasta se despidió de sus hijos y que la producción ya tenía instrucciones de seguir adelante en caso de que él faltara. Su productor asociado, Roy Rojas, también se enfermó con este virus, pero ambos lograron recuperarse.

Emilio Osorio, cantante del tema de la novela y actor de la misma, también se enferma de Covid

En enero, después de que Juan Osorio saliera del virus, su hijo menor, Emilio, resultó contagiado, por lo que el productor pidió en redes sociales que le dieran ánimos. El joven se recuperó poco después y continuó con las grabaciones de la telenovela.

Gonzalo Peña, uno de sus actores principales, señalado de cómplice de violación

La semana pasada trascendió que Gonzalo Peña, quien interpreta a Mariano, uno de los hijos de Luz Torres (Diana Bracho), fue acusado de cómplice de violación. Ante ello la empresa decidió suspenderlo de las grabaciones mientras se aclara su situación.

El productor Juan Osorio ha dicho que este viernes posiblemente tendrá una respuesta sobre qué hacer con el actor, ya que su personaje es uno de los principales dentro de la historia.

"Tenemos un plazo de aquí al viernes para tomar una decisión y una solución", dijo a este medio.