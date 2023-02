Courteney Cox desveló su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

Los Ángeles.-Este lunes la actriz Courteney Cox desveló su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, quien fue acompañada por sus compañeras de la serie "Friends", Jennifer Aniston y Lisa Kudrow.

"Gracias a Courteney logramos crear uno de los elencos más cercanos, tiernos y más queridos en la historia de la televisión", aseguró Kudrow sobre su compañera.

Esto durante una atropellada ceremonia en la que hubo algunos problemas técnicos de audio.

En este evento, Courteney confesó que detesta hablar en público, pero se tomó el tiempo para dar las gracias a todos sus amigos presentes y a todas las personas que habían impulsado su carrera.

Su inicio a los 12 años

Aquí también hizo saber que su verdadero inicio en el ámbito de la actuación no fue en el videoclip de Bruce Springsteen "Dancing In the Dark", de 1984, como ha pensado todo el mundo en este tiempo, sino que fue a los 12 años cuando obtuvo un papel en la obra "The King and I", de su escuela secundaria.

Cox despegó con la serie de "Family Ties" (1987), y para ese entonces ya había sido parte de programas de televisión como "Misfits On Science" (1985) y "The Love Boat" (1986).

Su personaje en Friends

Fue para 1994 cuando se presentó al “casting” para el papel de Rachel Green de "Friends", pero finalmente terminó con el papel de la perfeccionista chef Monica Geller, personaje que le daría el éxito más grande en su carrera.

"Yo estaba muy nerviosa por conocerla, era muy fan, entré en pánico y no sabía qué hacer. Courteney era la única famosa de todo el elenco, y fue ella quien dejó claro que el reparto representaría a un grupo real de amigos", explicó Aniston.

Familia y amigos la acompañaron

En el evento también estuvieron presentes su pareja, el músico Johnny McDaid; su hija, Coco Arquette, y la actriz Laura Dern.

Esta última resaltó en su discurso que su “hermana” era "la personificación real de cómo se ve una verdadera estrella brillante".

Sus últimos trabajos de actuación, producción y dirección

Entre los últimos trabajos actorales de Cox se encuentran la serie de televisión "Shining Vale", y las películas "Scream VI" y "Last Chance U", proyectos en los que además trabajó como productora.

Su carrera también la enmarcan trabajos de dirección de series como "Cougar Town" (2014), y filmes "Just Before I Go" (2014) y "TalhotBlond" (2012).

