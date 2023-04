Coreógrafo de Rosalía, Mecnun Giasar, analiza demandar a iOA

PERÚ.-El coreógrafo de la cantante española Rosalía, Mecnun Giasar, analiza demandar a iOA, un youtuber que recreó el concierto Motomami en Perú a tal perfección que llamó la atención del nundo.

De acuerdo al diario El Comercio, Giasar dijo que “tomará acciones legales” por "robo de trabajo.

Esta persona no le pidió permiso a nadie para hacer esto. Robó todo mi trabajo, el concepto, las identidades de mis bailarines, quienes están molestos, estafados y tristes. Ahora tenemos controlar el daño”, comentó.

¿Cuánto invirtió iOA para recrear el concierto de Motomami de Rosalía?

Ioanis Patsias, quien es iOA, comentó que invirtió más de 100 mil dólares en toda la producción para recrear el Motomami World Tour de Rosalía.

Hizo presentaciones con lleno total, y los fans ahora piden que siga haciendo más conciertos debido al tremendo éxito.

¿Qué le contestó iOA a Mecnun Giasar?

Luego de las polémicas declaraciones de Giasar, el youtuber comentó que pronto subirá un video en donde dará el crédito correspondiente a cada persona que inspiró el tributo a Rosalía, incluido el coreógrafo.

Verán los créditos porque claro que los hemos hecho, no porque me amenazan sino porque valoro el trabajo de los artistas que acompañan a Rosalía”, dijo.

¿Ganó dinero iOA por los concierto de Rosalía?

iOA reveló que todo lo que hizo fue por amor, pues no ha recibido ni un “solo centavo”.

“Yo no gané ni un centavo de esto. Tengo más de 60 mil dólares de deudas por pagar, que iré pagándolas los meses que vienen. No he monetizado por esto", detalló.

Por último, iOA dijo sentirse tranquilo ante una inminente demanda de Giasar.

“El que no la debe, no la tema. Nunca dejaré que nada ni nadie apague la felicidad de nuestros logros", detalló.