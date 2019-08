Continúa desaparecido testamento secreto de Michael Jackson

MÉXICO.- Michael Jackson tenía un testamento secreto antes de su muerte, que mostraba exactamente cómo quería que se distribuyera su fortuna, sin embargo ese documento desapareció, según Raymone Bain, la antigua vocera del fallecido cantante.

La mujer dijo, de acuerdo con el diario New York Post, que el documento legal fue redactado tres años antes de la muerte de Jackson. Precisamente el día 6 de octubre del 2006. Ella fue una de las testigos junto al notario.

Hablando en una conferencia de prensa en Nueva York esta semana, Bain dijo: “Michael Jackson ha sido una víctima desde su muerte una y otra vez, y es hora de detenerse. Es moral, ético y legalmente incorrecto… se dice constantemente que Michael murió con una deuda de US$ 500 millones, pero… ¿Michael no tenía el catálogo de los Beatles, Bob Dylon, Ray Charles y algunas de las grabaciones de Elvis Presley? ¿No vendió 50 espectáculos en un período de 24 horas?”, cuestionó ante los medios.

Bain dijo que fue testigo de cómo el artista firmó el testamento en 2006, documento que reemplazaría el vigente de 2002, pero ha denunciado que el documento está desaparecido desde su muerte.

La mujer explicó: “No han sabido mucho de mí desde hace 10 años. Me pidieron que hablara sobre ciertos temas sobre Michael Jackson. ¿Me gusta la dirección que ha tomado la herencia en los últimos años? ¿Su patrimonio ha sido protegido y mantenido durante los últimos 10 años? Así como era su publicista, yo era la mujer que otorgaba la licencia de su música. Tenía cuatro poderes notariales, incluido el rancho Neverland y varias cuentas bancarias… Michael era metódico, minucioso y preciso. Esperé y recé para que el testamento de Michael Jackson con fecha del 6 de octubre de 2006 fuera encontrado, revelado, descubierto… No lo tengo, no sé dónde está… pero tuve el honor de sentarme con él y el notario”, señala.

Según Raymone Bain, una de las decisiones del cantante en su testamento perdido era donar y ayudar a las universidades y estudiantes negros.

“En los 10 años transcurridos desde su muerte … no conozco ninguna beca, ninguna donación, ninguna cátedra, ninguna escuela o contribución a ninguna escuela o universidad históricamente negra, o universidad en nombre de Michael Jackson. Ningún estudio de grabación, hospital, clínica, fundación, organización benéfica. No he escuchado acerca de ninguna donación o contribución significativa a ninguna organización que haya sido nombrada por él, acusa la mujer.

En el testamento de 2002, Jackson dejó su fortuna a su familia y nombró a su madre Katherine Jackson como la guardiana legal de sus tres hijos, Prince, de 22 años, Paris, de 21 años, y Blanket, de 17.

Los representantes del patrimonio de Jackson aseguraron al periódico The Independent que ‘Raymone Bain no está autorizada a actuar en nombre de Michael Jackson ni a utilizar el nombre de Michael Jackson para fines caritativos o comerciales’.