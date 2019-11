Contará Joselo historia de Café Tacvba

Joselo Rangel aprendió a alternar sus dos grandes pasiones: La música y la literatura. Es guitarrista de Café Tacuba y, en sus ratos libres entre vuelos y hoteles, se dedica a escribir.



El músico tiene ya tres publicaciones listas y aunque aún no sabe cuál será su próxima obra, sí tiene en mente escribir un libro sobre su experiencia en Café Tacuba.

“La contaré, seguramente lo haré. Me quiero esperar por lo menos otros 10 años para contar la historia de Café Tacaba”, dijo Joselo Rangel en exclusiva para GRUPO HEALY.



“Estamos en perfecto estado, es decir, cumplimos 30 años como grupo, lo celebramos, nos llevamos muy bien, cuidamos mucho nuestra relación personal porque entre los seres humanos siempre hay fricciones y no estamos exentos en eso. Sabemos que la banda funciona creativamente y queremos mantenerla lo mejor posible”, agregó.



El guitarrista piensa en esta idea después de publicar su libro “Los Desesperados”, una novela que gira en torno a una banda de rock ficticia.



“En una banda, o todas las bandas, esto es lo que más importa: Cómo se llevan ellos, sus relaciones, la química creativa que tengan y lo que los lleva a componer grandes obras o malas canciones. En una banda de rock, es como si se contara la historia de la humanidad, es decir, se muestran los sentimientos posibles. Hay mucho amor, mucho odio, lealtad, traiciones, compañerismo, hay grandes pequeños dramas”, comentó.



Va más allá del rock

Aunque Joselo está feliz por el éxito de “Los Desesperados”, planea escribir cosas que no se relacionan necesariamente con el rock, pues quiere dejar en claro que su creatividad va más allá de eso.



“Se me ocurren cosas que van más allá del rock y no me gusta estar encasillado. Es como decir ‘ah, es rockero, entonces no puede escribir nada de nada’. Quiero explorar otras historias, no sabría decir qué porque ni siquiera yo lo sé, la escritura es algo mágico y espontáneo. Tienes algo en la cabeza, una idea, pero de repente tu mente te lleva a otro lugar y esto es lo que quiero”, agregó.



Su proceso creativo es exigente, pues su estilo de vida como músico lo obliga a tener una rutina estricta para no encajonar ningún proyecto que tenga en mente.



Me fuerzo a escribir. Primero apago mi celular o lo dejo en modo avión y me doy 30 “minutos o una hora me pongo a escribir sin ver mi teléfono y enfocarme en lo que escribo, tenga o no ganas”, explicó”. De ese modo vas avanzando. Al final, si esperas la inspiración jamás vas a lograr terminar nada. Debes trabajar aunque no tengas ganas”.