Conoce las razones por las que The Rolling Stones dejarán de cantar "Brown Sugar"

REINO UNIDO.- El grupo musical británico ha sido un tema de conversación desde la reciente ausencia de Charlie Watts, célebre baterista de la banda y uno de los miembros originales quien falleció a los 80 años el pasado 25 de agosto.

Ahora, la polémica que gira entorno de la banda es su canción "Brown Sugar", una de los temas más famosos; reconocido como emblema del sonido y la irreverencia de la formación de rock más importante mundialmente. Sin embargo, tras analizar a profundidad la letra, varios críticos musicales llegaron a la conclusión de que ésta resulta políticamente incorrecta en la actualidad.

La noticia se dio a conocer durante una entrevista con los miembros de The Rolling Stone para el diario Los Angeles Times. Y al ser cuestionados por qué dejó de sonar "Brown Sugar" en su nueva gira de presentaciones en Estados Unidos, Keith Richard se pronunció al respecto y reveló la verdad sobre la eliminación de esta composición.

¿No se han dado cuenta de que esa canción trata de los horrores de la esclavitud? Están tratando de enterrarla. Por ahora, no quiero meterme en líos con toda esa mierda, pero espero que podamos resucitar a esa belleza en toda su gloria en esta gira”, expresó el guitarrista.

Por su parte, Mick Jagger aseguró que el tema se ha tocado en cada uno de los conciertos desde 1970, y que en ocasiones comentaron que iban a quitar esa canción y "ver qué pasa", ya que armar una lista de canciones para una gira en estadio es bastante complicado, según explica el músico.

"Brown Sugar" siempre ha sido uno de las composiciones más controvertidas de The Rolling Stones, puesto que la letra se refiere a temas complicados como la esclavitud, violaciones, machismo, drogas y violencia; incluso se habla de manera directa a la tortura y esclavización sexual a la que fueron sometidas millones de mujeres afroamericanas en las plantaciones de algodón.

Viejos traficantes de esclavos con cicatrices saben que lo están haciendo bien. Escúchalos azotando a las mujeres en torno a la medianoche”, reza un fragmento de la canción.

Jagger confesó que en ciertas ocasiones ha cambiado la letra durante los conciertos e incluso ha mencionado que no sabía lo que estaba escribiendo cuando la compuso. “¡Solo Dios sabe de lo que estoy hablando en esa canción! Es un revoltijo de todas las cosas desagradables a la vez... No lo pensé en ese momento. Ahora no volvería a escribir nunca esa canción... Porque probablemente me censuraría a mí mismo", reveló para Los Angeles Times.