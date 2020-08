Confirman que Disney+ llegará a México y Latinoamérica en noviembre

LOS ÁNGELES, California.- Disney confirmó este jueves que su plataforma de "streaming" Disney+ llegará a Latinoamérica en noviembre, un lanzamiento que ya había desvelado la semana pasada el gigante de Mickey Mouse cuando presentó sus resultados trimestrales.

"Sabemos que nuestras audiencias latinoamericanas esperan con entusiasmo el lanzamiento de Disney+, el único servicio de 'streaming' que ofrecerá acceso exclusivo a todos los estrenos de los contenidos disponibles de Disney, Pixar, Marvel, 'Star Wars' y National Geographic", dijo hoy en un comunicado el presidente de The Walt Disney Company Latin America, Diego Lerner.

"De un modo general puedo decir que lo mejor y más relevante de Disney para todos los miembros de la familia estará en forma ilimitada y permanente solo en Disney+", añadió.

Por ahora no se han dado a conocer el día exacto del lanzamiento ni el precio con que desembarcará Disney+ en América Latina.

"Pronto compartiremos más detalles", prometió Lerner.

En Estados Unidos, Disney+ tiene un precio de 6,99 dólares al mes o de 69,99 dólares por todo el año.

Lo que sí se sabe es que Disney+ en Latinoamérica tendrá una oferta similar a la del resto del mundo, es decir, una mezcla de clásicos como "Snow White and the Seven Dwarfs" (1937) junto a éxitos muy recientes como la nueva "The Lion King" (2019) y sin olvidar futuros lanzamientos como las series de Marvel todavía no estrenadas "The Falcon and the Winter Soldier" y "Wandavision".

Esta plataforma comenzó a funcionar en EU en noviembre de 2019 y desde entonces ha ido llegando progresivamente a más mercados en todo el mundo.

Disney+ es la baza de Disney para las llamadas "guerras del 'streaming'", que es como se conoce a la feroz competencia que existe en la actualidad en el mercado de las plataformas digitales y la televisión en línea.

Esta lucha es especialmente dura en EE.UU., en donde Netflix, el claro dominador hasta ahora, ha visto que a su lado han aparecido en los últimos años otras propuestas de mucho nivel como Disney+, Apple TV+, Amazon, HBO Max o Peacock.

El estreno de "The Mandalorian", la primera serie no animada de "Star Wars" y que contó con el chileno Pedro Pascal como protagonista, fue la punta de lanza para el lanzamiento de Disney+ en EE.UU. el año pasado.

Y otro gran atractivo para el público dentro de Disney+ fue la presentación en julio de "Hamilton", versión filmada del exitoso musical de Broadway creado por el latino Lin-Manuel Miranda.



Según los datos oficiales de la compañía presentados la semana pasada, Disney+ cuenta con 60,5 millones de suscriptores en todo el mundo.