Confirman nueva película de 'Las tortugas ninja'

ESTADOS UNIDOS.- Paramount ha mantenido la franquicia de ‘Las Tortugas Ninja’ en el olvido durante varios años, después de que ‘Out of the Shadows’ tuviera un mal desempeño en la taquilla obteniendo solo $ 245 millones en todo el mundo.

Esa es una caída bastante grande luego de que la primera cinta de 2014, recaudara casi medio billón. Entonces, es comprensible que no hayamos escuchado mucho sobre la saga últimamente.

Pero parece que el estudio aún no ha perdido totalmente la fe, pues hablando con ComicBook.com durante el fin de semana en Comic-Con, el co-creador Kevin Eastman reveló que Paramount está trabajando en una nueva película para la pandilla, y cree que será bastante especial.

Kevin Eastman, co-creador de las #TortugasNinja, reveló en una entrevista que Paramount tiene planes de hacer una nueva película de la franquicia con una nueva dirección creativa, aunque no se define si se trata de una continuación de las últimas dos películas o un reboot. pic.twitter.com/Fp2S9HQhJh — Freek (@Freek_Online) July 25, 2019

"Estén atentos, es un trabajo en progreso porque, ya sabes, las experiencias y, por lo tanto, las reacciones de los fanáticos más y menos a la película de 2014, 2016, creo que Paramount los había tomado en serio y dónde les gustaría ver la próxima reiteración ir a, así que creo que va a ser un tipo de cosas de siguiente nivel que estoy emocionado de ver", mencionó.

Desafortunadamente, Eastman no reveló si esta próxima película será otro reinicio o una continuación de la historia vista en las últimas dos películas, pero los informes a principios de este año apuntaban a la primera. Por otra parte, el estudio aún no ha comentado nada de esto, por lo que no está claro qué veremos, pero al menos, ya es seguro que veremos nuevamente a las tortugas en la pantalla grande.

