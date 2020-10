Confirman la salida del Chef Benito de Tv Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras varios meses de especulaciones, finalmente es un hecho: Chef Benito sale de Tv Azteca.

El polémico personaje de MasterChef México no regresará para la nueva temporada del programa que estrenará este viernes 30 de octubre en Azteca Uno.

Faltan �� ����́���� para el gran estreno de ��������������������... ���� ¿Están listos para los #ViernesDeMasterChef?



Nos vemos este �������������� a las 7:30 p.m. por ������������ ������. �� pic.twitter.com/0yiyaKnkL2 — MasterChef México (@MasterChefMx) October 26, 2020

La noticia se confirmó a través de un comunicado enviado por Tv Azteca, donde da por terminada su relación laboral con Benito Molina.

¡Le deseamos todo el éxito del mundo a nuestro querido Chef @benitoysolange! ���� pic.twitter.com/P3VNvdWWrk — MasterChef México (@MasterChefMx) October 27, 2020

TV Azteca, la Televisión del Futuro, da a conocer el fin de la relación con el chef Benito Molina, quien durante cinco años colaboró en el éxito de MasterChef México”, inicia el texto.

Se especificó que el motivo de su salida fue por incompatibilidad en las agendas para que Benito formara parte de las grabaciones del programa. Sin embargo, no se especificó porqué saldrá también de la televisora.

“Debido a la incompatibilidad de agendas con la próxima temporada de MasterChef, a partir de esta fecha pone fin a su ciclo en TV Azteca”, continúa.

“Para el equipo de MasterChef y TV Azteca, ver partir al chef Benito Molina representa un agradecimiento a su compromiso con hacer siempre la mejor televisión”.

Benito Molina formó parte del programa durante siete temporadas del reality show de cocina, que lo convirtieron en uno de los personajes más populares del programa.

El año pasado, en el programa “Fórmula espectacular”, Hernán Albarenque, productor del programa, confesó que era incómodo trabajar Chef Benito, y aclaró el rumor de que éste había llegado alcoholizado a las grabaciones del programa.

“Yo no me pongo a alzar ese dedo porque respeto el esfuerzo que hacen las personas alcohólicas por mantenerse sobrias, las personas que no lo hacen es su decisión y arruina tantos aspectos de su vida que yo no necesito levantar el dedo y decir ‘sabe qué, usted no tome’. No es mi rol en la vida”, dijo Hernán en aquel entonces.