“Confío en la justicia mexicana”: Stephanie Valenzuela rompe el silencio

CIUDAD DE MÉXICO.- Stephanie Valenzuela no está dispuesta a dar el perdón a su ex novio Eleazar “N” luego de que la golpeara y tratara de estrangularla la madrugada del 5 de noviembre en el departamento donde vivían.

La cantante y modelo peruana brindó sus primeras declaraciones a la prensa a su salida de la Fiscalía General de la Ciudad de México.

Con la cara completamente cubierta por unos lentes de sol y un cubrebocas que cubrían las heridas provocadas por quien fuera su novio, Tefi dijo confiar en las autoridades mexicanas para hacerle justicia.

TIENE LESIONES en EL ROSTRO, EL CUELLO, EL CUERPO…

Es la modelo Stephanie Valenzuela.

Son las lesiones q le provocó el actor Eleazar Gómez

Un médico legista de @FiscaliaCDMX ya las certificó.@EleazarGomez33 no quiso declarar



Detalles> https://t.co/SF35QpZ3Vo pic.twitter.com/IyEULmfl5y — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 6, 2020

“Quiero aprovechar las cámaras porque muchas mujeres me van a ver… quiero decirles que denuncien, que no se queden calladas. Yo confío plenamente en la justicia mexicana, hoy más que nunca me han demostrado que pueden dar toda la seguridad para salvaguardar nuestra integridad”, inició Stephanie.

Exhortó un mensaje a las mujeres que son víctimas de agresión y violencia de género a que denuncien. En cuanto a su caso, reveló que dejará que todo tome su curso.

No tengan miedo de denunciar, yo voy a llevar esto por la justicia. Las agresiones se han dado dentro de una relación de noviazgo y quiero que sepan que solamente voy a dejar que las cosas sigan su curso por la justicia”, comentó.

Visiblemente afectada y con la voz entrecortada, sentenció que no dará más declaraciones por el momento y agradeció las muestras de apoyo de todos.

“No quiero dar más declaraciones porque ya lo de la audiencia lo tendrá que ver mi abogado y las demás personas, pero quiero agradecer muchísimo por el interés y por las muestras de apoyo que me han llegado”, agregó

ELEAZAR GÓMEZ SE QUEDA EN LA CÁRCEL

Un juez del @PJCDMX ordenó dejar en prisión al actor @EleazarGomez33

Tras horas de audiencia, la @FiscaliaCDMX logró q el juez lo vinculara a proceso y lo mantuviera encerrado.

Así lo arrestó la @SSC_CDMX acusado de GOLPEAR a su novia. pic.twitter.com/ZtxiW5Mj38 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 7, 2020

“Desde mi país (Perú), a unas personas que ya me conocían, a otras que no, siento mucho agradecimiento por todos”, remató.

Eleazar “N” fue vinculado a proceso por violencia familiar y equiparada, y deberá esperar en prisión su próxima audiencia fichada para dentro de dos meses.

De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de 15 años de prisión.