Confiesa Lorenzo Méndez que aún ama a Chiquis Rivera

Ciudad de México.- Lorenzo Méndez ha dado su primera entrevista luego de darse a conocer que Chiquis Rivera solicitó una demanda de divorcio y además interpuso una orden de restricción en su contra.

El ex vocalista de La Original Banda el Limón se sinceró en entrevista para el programa Hoy y confesando que aún ama a la hija de Jenni Rivera, dijo desconocer esta medida que le impide acercarse a su todavía esposa.

“Me estoy dando cuenta por los medios, la verdad a mí no me ha llegado una notificación, pero es correcto, yo la iba a poner, pero se adelantó y no hay ventaja de quien la ponga, lo más importante es darle vuelta a la página a otro capítulo de nuestras vidas y hacerlo de la forma más tranquila y que ella sea feliz y yo sea feliz y estemos en paz”, explicó.

Confirmando que fueron diferencias irreconciliables las que los llevaron a su separación definitiva, Lorenzo se refirió a la orden de restricción. “Yo no he visto la demanda, lo que he visto es por los medios, pero no sé, ahí sí que no te podría contestar porque no tengo idea”.

Sobre quién fue el culpable de este divorcio, Méndez destacó: “La responsabilidad la tenemos los dos, de tratar de arreglar las cosas o de no, y un matrimonio es entre dos personas, pero es una gran mujer, es una mujer que me hizo muy feliz y nunca podría hablar mal de alguien que me hizo tan feliz, soy un caballero y siempre hay que respetar eso de una dama”.

Por último, al ser interrogado sobre lo que siente por ella y si sigue queriéndola, el intérprete de música regional mexicana dijo: “Claro que sí, eso se sana con el tiempo yo creo, y a través de los años, obviamente sí, pues fue mi esposa y 4 años de noviazgo y una excelente esposa y mujer… (todavía la amo) con todo mi corazón, es una excelente persona que estuvo ahí en unos momentos muy oscuros de mi vida, momentos que realmente fue clave… estoy agradecido con Dios, la vida y el universo por ponerla en mi camino por el tiempo que estuvo y estará”.