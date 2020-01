Confiesa Aracely Arámbula que sus dos hijos son celosos

Aracely Arámbula, aunque siempre ha sido muy discreta con su vida personal, confesó a finales del 2019 que ya tenía pareja. Hoy, la actriz confirma que su relación continúa y que todo va muy bien.

“Pues nada, estoy muy contenta, estoy muy feliz, entonces no es nadie del medio y además pues luego nos les cuento mucho porque estoy trabajando tanto. Prefiero, soy muy privada en eso, prefiero. Tengo ya un tiempo con esto y prefiero mantenerlo así. Esta vez fue diferente y ha estado muy, muy bien. Así que super…”.

Por otro lado, y ante los cuestionamientos de si sus hijos sienten celos de su actual pareja, Arámbula comentó: “Mis hijos son celosos, pero de la gente que se me acerca, de los hombres que llegan así de primer momento. Pero no, ellos son muy amorosos, muy comprensivos”.

Aunque también reconoce que los dos jovencitos ya están entrando a la adolescencia y esto podría llegar a cambiar. “Están en una edad que, aunque es difícil, están entrando a la adolescencia, créeme que el grande está muy amoroso. Me ha tocado empezar bien, pero esperemos que así siga”.

Respecto a su relación con la prensa, Aracely aceptó que no siempre ha sido fácil y que ha vivido momentos complicados. “Me tocó un tiempo difícil cuando nacieron mis hijos que estaba encima la prensa. Incluso antes de que naciera, en el hospital, decían que ya había nacido y yo viendo la televisión y me reía yo comiendo no sé, mis postres o mis palomitas y me reía”.

Sin embargo, la ex de Luis Miguel aseguró que la experiencia le ha enseñado que lo mejor es tener un buen entendimiento entre ambos.

“En realidad es que he aprendido a través del tiempo y de ‘Soñadoras’ también la vez que fue una multitud con una serie que fue muy expuesta, exitosa, muy bonita, y muy famosa con todos los jóvenes. Fue una gran escuela para mí, pero yo lo que trato es de disfrutar y de no agobiarme ni en los peores momentos, porque siempre hay algo positivo si se deja venir toda la prensa. Hoy tengo muy buena relación yo creo que lo mejor es tener una buena relación prensa con artista para comunicar lo que tenemos que decir”, concluyó.