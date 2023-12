Conductora denuncia que fue víctima de violencia tras concierto de RBD

Ciudad de México.- Talia Rivera utilizó su cuenta de Instagram para reportar que fue víctima de violencia después del último concierto de RBD.

En un video, la actriz y conductora explicó que algunas personas intentaron despojarla de sus pertenencias, resultando lesionada durante el forcejeo.

“Me duele esta mano (la derecha) porque intentaron quitarme mi celular, lo cual no pudieron, lo que sí me quitaron fue mi boleto, me duele, y creo que no debe existir ni la violencia física ni la verbal, en este caso fue violencia física, en ningún momento agredí o hice algo que no debía”, declaró Rivera.

La agresión

“Solamente estaba esperando a que llegaran por mí, y estas tres mujeres reaccionaron de una manera que no debían, y que sí me molesta, y alzo la voz para que no suceda, o sea, es impresionante que me hayan aventado, me hayan forcejeado mi mano, me pedían que borrara los videos”, añadió.

Posteriormente, en sus historias de Instagram, Talia compartió dos imágenes: una mostrando su brazo vendado y otra de perfil de una mujer a la que señala como partícipe en la agresión.

Hasta el momento, se desconoce si la artista ha presentado una denuncia ante las autoridades de la Ciudad de México por el incidente.

