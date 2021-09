Conductor de programa 'Hoy' recibe "golpiza"

CIUDAD DE MÉXICO.- Paul Stanley forma parte de los conductores del Programa ‘Hoy’ gracias a su carisma se ha vuelto uno de los preferidos por parte del público, incluso muchos consideran que tiene esa chispa que hace reir a sus otros compañeros.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de ‘Chisme no Like’, que se publicó un video en el que se puede ver como el conductor comienza a “llorar” y decir que recibió unos fuertes golpes por una persona.

Segundo después Paul declaró que daría a conocer el hombre que lo “golpeó” por eso con la cámara mostró al también conductor, ‘El Burro Van Rankin’ quien se acercó a darle un “puñetazo”.

#PaulStanley denunció al #BurroVanRankin por golpeador, pero no se alteren comadritas porque todo fue parte de un sketch” se puede leer en la publicación.

Aunque algunos de los seguidores de Paul Stanley externaron su preocupación, todo fue parte de un ‘sketch’ que seguramente hicieron con el fin de entretener al público, sin embargo las heridas se veían muy reales.

“No me parece chistoso que jueguen con eso”, “se pasan me la creí”, “me encanta que se lleven tan bien”, “no deberían de hacer eso”, “que bueno que es broma”, “me asusté”, “pobresito”, “demandado”, fueron algunos de los comentarios por parte de los usuarios que en su mayoría no estuvieron de acuerdon con este tipo de escenas tan “agresivas”.

Paul Stanley “vandaliza” vehículos de sus compañeros

Desde hace un par de semanas se ha podido ver que Paul Stanley ha ido sorprendiendo a sus compañeros al rayar sus vehículos, todo esto mientras que ellos se encuentran trabajando en los foros.

Uno de las víctimas fue Raul Araiza que incluso se “enojó” y loe xpresó en sus redes sociales donde mostró todo lo que hizo a su carro, que le puso frases de “se vende”, incluso el conductor al ver a Galilea Montijo cerca, llegó a pensar que fue ella, pero tiempo después le mandaron un video de Paul.