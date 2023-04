Con filtro de Barbie, Shakira lanza nueva indirecta a Piqué y a su socio, Sergio "Kun" Agüero

MÉXICO.- Shakira utilizó el popular filtro de Barbie para enviar un nuevo mensaje indirecto a su ex pareja, Gerad Piqué, y al socio del futbolista, Sergio "Kun" Agüero, quien recientemente la invitó de una manera peculiar durante un programa en vivo.

La cantante colombiana demostró nuevamente su orgullo por su identidad latinoamericana, en respuesta a los comentarios negativos de Piqué sobre los fanáticos latinos de la artista y las acusaciones de xenofobia en su contra. Este nuevo gesto de Shakira deja en claro que no se dejará afectar por las críticas y defenderá su origen con orgullo.



Resulta que ahora, mediante su perfil de Instagram, Shakira posteo la imagen en la que se observa el filtro de la popular muñeca. En ella se le percibe con el mismo look que usó para el clip "TQG", que hizo en colaboración con Karol G.



El material audiovisual fue acompañado con la frase "This Barbie is orgullosa de ser latinoamericana".



La reacción de la famosa se produce a pocos días antes de que se reúna con Piqué para discutir la custodia de sus hijos Milán y Sasha.

La cantante también utilizó el mismo filtro para batear al colega de Pique, "Kun".



Anteriormente, se llevó a cabo el "draft" de la "Queens League". Se trata de la liga de futbol de la Kings League, el proyecto creado por Piqué en el que participan diversas personalidades del mundo de las transmisiones en Internet, sin embargo, la "Queens" es la versión femenina.



Por otra parte, el "Draft" es el "mercado de jugadores y jugadoras", en el cual los dueños de los equipos conforman la alineación que competirá.



Fue durante una de las transmisiones que Sergio aseguró que le gustaría tener en su equipo a la esposa de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo y a Shakira.



Sin embargo, el gesto pareció molestar a la artista, pues posteo la imagen, pero ahora con la vestimenta que utilizó para el popular tema "BZRP Music Sessions #53".



This Barbie is out of your league" ("Esta Barbie está fuera de tu liga"), se lee.