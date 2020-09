Comparte Angelique Boyer consejo de belleza que la hace lucir radiante

Ciudad de México.- Angelique Boyer ha logrado cautivar al público con su talento y belleza; sin embargo, en esta ocasión llamó la atención de sus seguidores al aparecer sin una gota de maquillaje para revelar uno de sus mayores secretos de belleza.

A través de su cuenta de Instagram, la novia de Sebastián Rulli compartió una serie de clips en los que dejó ver cómo es que luce en las primeras horas del día, y bromeando comentó: “Ah, pero qué tal quién era la más feliz en Acapulco, ¿verdad? Tanta alegría, tanta felicidad”.

Asegurando que no se sentía tan espectacular como otros días, Angelique compartió un tip que emplea para verse bien cuando despierta agotada.

“Oigan en las mañanas cuando me siento como cansada y así, me pongo hielito en la ojera en especial y la verdad es que me ayuda bastante. Se los recomiendo, siento que la piel reacciona mejor a los productos de hidratación que le ponga y pues nada cuando tengan un día especial y se quieran maquillar y ver frescas pues utilicen el hielito”, contó.

Inclusive, la protagonista de la telenovela “Imperio de Mentiras” destacó un punto de este consejo de belleza. “No se queden mucho tiempo en el mismo lugar, solo se trata de refrescar el rostro”.

Cabe descartar que, aunque no es la primera vez que Angelique Boyer se muestra al natural, sus seguidores agradecieron que además de lucir radiante, les haya dado este secreto para verse espectacular.