Comparan a Taylor Swift con Steven Spielberg en su estilo de dirección

HERMOSILLO, Sonora.- El año pasado se anunció que Taylor Swift dirigiría su primer largometraje con un guion propio. Hoy, Shawn Levy, el destacado director canadiense conocido por películas como "Deadpool III" y "Una Noche en el Museo", compartió su opinión sobre la nueva faceta de directora de Swift en una entrevista relacionada con su próxima serie 'All the Light We Cannot See' de Netflix, que se estrenará el 2 de noviembre.

En la entrevista, Levy habló sobre su experiencia trabajando con Swift en su cortometraje "All Too Well", que se lanzó el año pasado. Aclaró que la cantante no se había acercado a él en busca de consejos, pero él considera que tiene un gran potencial.

Levy expresó que Taylor Swift y Beyoncé son voces fuertes y creativas de esta generación, y que entre ellas dos, son incomparables:

Esa lista es breve. La profundidad de la visión de Taylor, ya sea para una letra, una melodía, un puente, una gira de conciertos o un video, es extraordinaria. Su creatividad es profundamente vívida, y ella posee una gran convicción en sus proyectos.

En este contexto, Levy recordó una de las filosofías de Steven Spielberg, renombrado director de clásicos como "Jaws", "E.T." y "Jurassic Park". Contó la anécdota de que Spielberg fue productor en la película que Levy dirigió llamada "Real Steel". Cuando Levy le preguntó a Spielberg cómo sabía cuándo una toma era la correcta, Spielberg respondió: 'La toma es correcta cuando tú la ves así'.

Levy añadió que, en su opinión, Swift ha desarrollado y comprendido muy bien este concepto, ya que se trata de confiar en su propio instinto creativo.