Colin Burgess, primer baterista de AC/DC, fallece a los 77 años

AUSTRALIA.- Falleció Colin Burgess, el baterista original de AC/DC. La banda confirmó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales:

Muy tristes al enterarnos del fallecimiento de Colin Burgess. Fue nuestro primer batería y un músico muy respetado. Recuerdos felices, rockea en paz Colin.

¿Quién fue Colin Burguess?

Colin Burgess desempeñó un papel fundamental en la historia de la banda AC/DC al unirse a la formación en 1973 junto a Malcolm Young (guitarra rítmica), Angus Young (guitarra principal), Dave Evans (voz) y Larry Van Kriedt (bajo). Sin embargo, su permanencia en la banda resultó efímera, ya que en febrero de 1974 fue despedido debido a problemas vinculados al consumo de alcohol durante una actuación en el escenario. Esta decisión condujo a una serie de bateristas temporales hasta que Phil Rudd finalmente asumió el puesto.

Aunque su participación inicial con AC/DC tuvo altibajos, la historia de Burgess con la banda no concluyó allí. En septiembre de 1975, cuando Phil Rudd sufrió una lesión en la mano durante una pelea en Melbourne, Colin Burgess fue llamado nuevamente para reemplazarlo temporalmente durante un par de semanas.

La contribución de Colin Burgess a la música trascendió su experiencia con AC/DC. Junto con sus compañeros de The Masters Apprentices, fue incluido en el Salón de la Fama ARIA. A finales de la década de 1970 y principios de los 80, se asoció con su hermano Denny en la banda de rock pop His Majesty, que más tarde evolucionó en la banda "Good Time Charlie". Esta última realizó giras por el sudeste de Asia y grabó un álbum titulado 'Adults Only', producido por John Robinson, exintegrante de la banda australiana Black Feather.