Colate le hace frente a críticas por su interés económico en Paulina Rubio

Ciudad de México.- Nicolás Vallejo Nágera expuso su biografía bajo el nombre 'Colate por Nicolás: La historia que nunca creí que contaría', donde habla de su familia, su matrimonio, su controversial separación con Paulina Rubio y sobre su hijo Nico, que tuvo con la cantante.

En la entrevista con Despierta América, el español abordó los señalamientos en su contra sobre el presunto interés que tiene por el dinero de la chica dorada como se indicó desde su separación.

A mí me siguen atacando a diario, ayer se anunció la entrevista y ya había polémicos mensajes, la gente se queda mucho con el problema del mantenido y el ex de Paulina... yo creo que mi vida, la gente que me conoce, especialmente en España, era un Colate muy conocido, con éxito profesional por mi trabajo, por mis relaciones, por mi entorno social, por mi familia, pero hubo durante muchos años una campaña de desprestigio justamente atacándome por donde me he dedico, yo me he dedicado a la comunicación y la imagen desde hace 25 años […] y ha habido una gran campaña para ser eso, el mantenido, que si vivo de la madre de mi hijo, cosas que son absolutamente inciertas […] Paulina Rubio no se casó con un cualquiera, con la persona que ahora definen ellos, se casó con un empresario exitoso, con una persona que le iba bien en los negocios, o sea, se ha casado una sola vez con una persona que para ella es muy ambiciosa, entonces tenía que casarse con alguien importante”

Dijo Colate sobre una de las críticas más fuertes que ha recibido por muchos años.

La custodia de su hijo

Al respecto de las noticias que aseguraban buscaba quedarse con la custodia total de su hijo, Vallejo-Nágera explicó: “Yo vivo aquí en Miami, aquí en Miami por suerte hay una justicia en este aspecto bastante buena porque tengo la custodia compartida desde el primer día, eso quiere decir que tengo la mitad del tiempo, normalmente es una semana sí, una semana no, que creo que dentro de lo malo es lo menos malo, por lo menos cuando los niños son pequeños creo que está bien, y eso es una suerte porque hay otros países, como por ejemplo el mío, España, están cambiando las cosas, pero el hombre está muy desfavorecido […] por ejemplo, yo en mi divorcio yo no tuve ni juicio de divorcio, aquí los medios han vendido que era un divorcio interminable, yo en mi divorcio fue un día de mediación, no hubo juicio ni nada, no pedí nada, todos los problemas han venido después, en el cumplimiento de las reglas que tenemos. Nunca he pedido la custodia”.

Por último, Nicolás Vallejo-Nágera aseguró que en el texto que ha lanzado al mercado, revela detalles y cantidades exactas de lo que resultó su romance con Paulina con el objetivo de acabar con los ataques de su interés económico sobre la madre de su hijo.

“Los medios aquí hablan […] como si hubiera tenido intención económica en mi matrimonio, no pedí ni siquiera lo que me correspondía, doy las cifras que podía haber pedido, y lo hago para aclarar eso, para toda esa gente que me ha estado atacando, durante estos ya 11 años, que todo el mundo que si el interés económico, que si no sé qué, absolutamente nada qué ver, y está todo aclarado, además con cifras, y que se sustentan, porque si no, no se hubiera podido haber publicado el libro”, recalcó.