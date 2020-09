Colate critica cirugías de Ninel Conde: "Me recuerda a Susana Dosamantes"

TIJUANA, B.C.- Nicolas Vallejo Nájera “Colate” dijo que su ex suegra Susana Dosamantes, se parece a Ninel Conde.

El ahora conductor de “Lengüilargos” y quien fuera esposo de Paulina Rubio, recalcó que hay un gran parecido entre ambas mujeres del espectáculo.

Y es que en la emisión de ayer del programa de espectáculos, se habló del cambio de rostro de Conde y fue donde sacó a relucir su comparativo.

“A mi parecer le sienta bien”, refirió Colate respecto a los labios del “Bombón asesino”, pero dijo que no le daría un beso, porque tiene un pequeño problema.

“Es que me recuerda mucho a mi ex suegra, Susana Dosamantes, físicamente,

me parecen parecidas, entonces, nunca me he sentido como para darle un beso la verdad”, subrayó Vallejo Nájera, “por mucho que a mi suegra le tenía mucho cariño”.

Mientras sus compañeros se quedaron atónitos ante tal declaración fue Veronica Bastos, quien pidió un momento para reflexionar lo dicho por el español.

“pero cómo te recuerda a Susana Dosamantes, Ninel Conde”, cuestionó la conductora.

“Para mi tiene un pequeño parecido físico”, consideró Colate, “no tiene nada que ver lo demás, no conozco a Ninel, pero en esta foto cuando veo a Ninel, me recuerda a Susana, entonces la veo como con otros ojos”.