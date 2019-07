Co estrella y amiga de Cameron Boyce le envía mensaje entre lágrimas

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la lamentable noticia del fallecimiento de Cameron Boyce, la empresa The Walt Disney Company tomó la decisión de cancelar la alfombra roja de la cinta Los descendientes 3, uno de los últimos proyectos que el joven actor realizó en vida.

A través de un comunicado, la empresa reveló que el evento que estaba agendado para el próximo 22 de julio ha sido cancelado con la finalidad de honrar la memoria de Boyce y que además harán una donación a Thirst Project, organización filantrópica con la que Cameron estaba muy comprometido.

Conjuntamente, Disney solicitó el permiso de la familia del histrión para hacerle un homenaje dedicándole la tercera parte de la famosa saga.

La noticia llegó horas después de que Dove Cameron, integrante de este proyecto y gran amiga de Boyce, empleara las redes sociales para colocar un emotivo video despidiéndose del actor.

En las imágenes, Dove aparece leyendo una carta que dice así: “Las últimas 72 horas fueron como dos semanas y las pasé tratando de convertir mis pensamientos y sentimientos en palabras. No he podido pensar en resumir algo donde no hay palabras adecuadas... No he podido pensar antes de estas últimas semanas, todavía estoy en shock, mi cerebro aún está abrumado y lleno de agujeros. Nunca tendré suficientes palabras para el dolor que siento (...) Adiós, querido amigo y hermano”.