Claudia Ramírez busca romper con los prejuicios

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Claudia Ramírez, su personaje en la telenovela “Fuego Ardiente” busca romper los prejuicios en contra de las mujeres maduras, especialmente aquellas que inician una relación amorosa con alguien más joven.

Este es el caso de “Irene”, quien en la producción de Televisa se enamora de “Fernando”, interpretado por José María de Tavira, lo que provocará que ambos se enfrenten a múltiples obstáculos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Es un personaje muy lindo, actual, moderno, que tiene muchas virtudes y deja mucho en qué pensar. Irene es una mujer alegre, optimista, que tiene la vida resuelta en muchos sentidos, y ya está muy a gusto con su vida. Lo único importante en su vida es su hijo, pero ella, siendo una mujer mayor, se enamora de un jovencito”, relató en entrevista telefónica para EL IMPARCIAL.

Claudia lamentó que sea mal visto que una mujer tenga una relación con alguien más joven, pues considera que cuando se trata de una mujer menor que un hombre no suele ser tan criticado por la sociedad.

“Este nuevo amor tiene la edad de su hijo, y esto implica que luchará con muchísimos prejuicios, porque la sociedad tiende mucho a criticar y juzgar lo que no le parece, y a muchísimas personas en la historia no les va a parecer esta diferencia de edades. Normalmente el hombre es el mayor en la relación, pero cuando es con la mujer, no, todo el mundo se vuelve loco”, dijo.

“Un hombre se puede casar con una chica 10 años menor que él, pero ¿porque las mujeres no pueden hacer lo mismo? Es una cuestión de educación, porque la edad puede llegar a dar un cierto dominio en la relación, poder. y a la gente no le gusta que la mujer domine en una relación o matrimonio”, continuó.

“Fuego Ardiente” también cuenta con las actuaciones de Carlos Ferro, Kuno Becker, Fernando Ciagherotti, Laura Flores, José María de Tavira, Claudia Martín, entre otros.