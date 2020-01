Claudia Lizaldi defiende su opinión sobre el avión presidencial

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Lizaldi no está dispuesta a quedarse callada a pesar de los ataques o burlas que puedan generar sus declaraciones, así lo expresó en sus redes sociales luego de que varios usuarios la criticaron por su apoyo a la rifa del avión presidencial, propuesta por el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Con una fotografía en la que aparece relajada, la conductora expresó que la vida no se vive más bonito si se guarda silencio por miedo al qué dirán.

Lizaldi se dijo dispuesta a que la califiquen como estúpida o loca, pues lo importante para ella es expresar lo que se piensa sin importar que el otro no esté de acuerdo.

"Nunca te calles, que te digan mil veces estúpida, loca, que te insulten, que te tiren piedras, que te quieran muda, que se atrevan a juzgarte y que te odien si quieren, pero no te calles. La vida no la viven más bonito los que se callan, no".

"Insúltame y vuelve a hacerlo, jamás lograrás que calle, porque no tengo miedo a ser y a hacer lo que me toca, no tengo miedo a que no estés de acuerdo conmigo, aprendí lo más importante en esta vida a ser yo y amar lo que me sobra, lo que me falta y seguir, y amar así, y bailar así y sonreír siempre así, se llama libertad y nadie te la va a venir a regalar, esa es una victoria personal tras un millón de batallas en silencio contigo, no pertenezcas, no hagas lo que hacen todos, no seas parte de un colectivo enfermo, ve y baila tu locura, sonríe y sigue, siempre así, siempre tú", se lee en su mensaje.

Claudia Lizaldi se volvió tema en Twitter por expresar su apoyo a la rifa del avión presidencial.

"Está haciendo lo mismo a gran escala, esas cosas pasan todo el tiempo en este país", añadió.