Claudia Álvarez, se divide entre ser madre y actriz

Claudia Álvarez aseguró que, a pesar de tener pocos meses de convertirse en madre, esto no será un impedimento para volver a los foros de grabaciones y protagonizar la telenovela Vencer el Silencio.

Aclarando que ha recibido mucho apoyo por parte de la productora Rosy Ocampo, la actriz contó: “Todo el mundo necesita una Rosy Ocampo en su vida laborar, tengo la fortuna que me está dando tiempo de lactancia, me está dando la oportunidad de que mi bebé venga a Televisa y que todos los días me lo pueda traer a trabajar, tener un espacio, un camerino donde pueda poner yo su cuna, que tenga todas las comodidades que yo traeré para que mi bebé este bien y para que yo pueda estar como al pendiente y no perderme una etapa que no vuelve, que es lo más importante, que es su crecimiento, los primeros meses que es divina y maravillosa y bueno, tener los dos mundos, laboral y personal”.

Posteriormente, Claudia aprovechó su encuentro con los medios de comunicación durante la presentación de este nuevo proyecto de Televisa, para enviar un mensaje a sus seguidores, quienes le reprochan que ya comparta muchas fotos en redes sociales.

“Yo ya no me tomo fotos… (ya no subo fotos a Instagram) porque no quiero llenar, o sea me gusta compartir a mi bebé y si subo cosistas de ella, pero tampoco quiero que mi Instagram sea solamente mi hija, entonces tampoco tengo tanto tiempo para tomarme como las fotos, y las que tomo son para mi bebé, ya mi celular es mi bebé, ya entendí cuando veía a mis amigas hacer lo mismo”.

Por último, la esposa del productor Billy Rovzar confesó que todavía no ha tomado medidas para someterse a un régimen alimenticio para recuperar la figura que lucía antes de su embarazo.

“Quiero estar bien y sentirme cómoda con mi cuerpo, pero he estado muy relajada, como que siento que el cuerpo regresa y, échame el panecito, pásame la concha, pero he disfrutado, pero también soy disciplinada y ya voy a empezar… el próximo lunes empiezo”, remató.