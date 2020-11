Cines de México están en crisis por la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda, el cine es una de las industrias más golpeadas por la pandemia mundial del coronavirus, pues con el cierre de las alas por tres meses y su reapertura con sólo el 30% de su capacidad, ha llevado a entrar en números rojos en venta.

Según dio a conocer Tábata Vilar, directora de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, a M2, solamente 9 millones de personas asistieron a una sala de cine desde que comenzó la pandemia hace ocho meses, es decir, un 3% de ventas a comparación del año pasado.

“El impacto ha sido prácticamente del 100%”, contó Tábata.

Ella atribuye a esta falta de asistencia a que el público sigue sin sentirse seguro de salir si una vacuna del Covid-19, además de que no hay grandes estrenos en las carteleras.

“Se debe fundamentalmente a dos factores: la gente no siente confianza de volver al cine y, por otro lado, está la ausencia de los grandes contenidos, la gente no encuentra películas y los estudios no las sueltan porque dicen que no hay afluencia en los cines, es un círculo que no termina y se vuelve una situación cada vez más crítica”, continuó.

Espera que con el estreno de “Mujer Maravilla 1984”, la asistencia a cines vuelva a reactivarse.

“Con 10% de ocupación se pagan al menos los costos básicos, no están en su punto de equilibro, pero están cerca de lograrlo; la esperanza es llegar a 30% y que no tengamos otra situación de cierre de salas, que los cines logren meter al menos 10 personas por función, es un número promedio”, comentó.

Recientemente, Warner Bros. dio a conocer que en México, "Mujer Maravilla 1984" se estrenará el 18 de diciembre. En Estados Unidos se estrenará simultáneamente en cines y la plataforma HBO Max el 25 de diciembre.