Cines de Francia cuentan ya con fecha de reapertura

FRANCIA.- Luego de permanecer cerrados durante más de dos meses, los cines de Francia al fin podrán abrir sus puertas este 22 de junio, al menos así lo señaló este jueves el primer ministro francés, Édouard Philippe.

Philippe dijo que los cines podrán reabrir en todas partes en Francia el 22 de junio, mientras que los restaurantes, bares y jardines reabrirán el 2 de junio. Los expositores tendrán poco menos de cuatro semanas para prepararse para el reinicio y coordinar en consecuencia con los distribuidores. Jocelyn Bouyssy, la jefa de CGR Cinemas, el segundo circuito de cine más grande de Francia, dijo que la mayoría de los expositores en Francia esperaban una reapertura a principios de julio y que casi no tendrán películas durante la primera semana de relanzamiento.

Mientras tanto, los expositores franceses han elaborado pautas de salud para dar la bienvenida a los cinéfilos, que se presentaron al ministro de salud la semana pasada para su aprobación. Algunas de las pautas incluyen limitar las admisiones al 50% de las capacidades del auditorio. Los protocolos resultantes determinarán cuántos distribuidores estarán dispuestos a lanzar sus películas cuando se vuelvan a abrir los cines y, en última instancia, serán cruciales para que la gente se sienta cómoda con la idea de regresar a los cines.

"Es una gran noticia que podamos reabrir el 24 de junio, a pesar de que nos deja menos tiempo de lo que pensábamos, pero necesitamos saber cuáles serán las condiciones", dijo Bouyssy, quien agregó que los 70 teatros de CGR Cinemas se venderán. entradas a 5 € en lugar de un promedio de 7 € para impulsar su actividad.

A partir de julio, los expositores franceses confiarán en los lanzamientos de "Tenet", "Mulan" y "The SpongeBob Movie: Sponge on the Run" para atraer a los clientes. Mientras tanto, la lista de películas francesas incluirá un par de películas que se estaban reproduciendo cuando cerraron los cines, en particular "Cómo ser una buena esposa", protagonizada por Juliette Binoche, "De Gaulle" de Gabriel Le Bomin y "Mama Weed" con Isabelle Huppert. Bouyssy dijo que esperaba que más distribuidores jueguen y programen sus películas en las primeras semanas de reapertura.

Durante el cierre, la Junta Nacional de Cine de Francia modificó la política de ventanas para permitir que las películas cuyo lanzamiento se había detenido o cancelado salieran en VOD transaccional. El CNC también acortó la ventana transaccional de VOD, normalmente establecida en cuatro meses, para las películas que salieron recientemente a los cines.