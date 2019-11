Cierra Festival de Cine de Los Cabos con broche de oro

Tras cinco días de actividad fílmica, la octava edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos llegó a su fin reconociendo la labor destacadas de mujeres en la industria como la actriz Eiza González y la cinefotógrafa Ellen Kuras.



La actriz mexicana fue reconocida en la gala de clausura con el International Spirit Award por su contribución a la visibilidad de la comunidad latina en la industria estadounidense, misma que agradeció y señaló, que esto servirá para continuar con la labor de mayores proyectos para latinos en la Meca del Cine.



"Estoy muy agradecida y me siento bendecida por estar de vuelta en mi país y que me reconozcan con este premio y que esperamos que cada vez allá más presencia latina en Estados Unidos y nos den papeles que se alejen de los estereotipos", detalló la actriz.



Durante la gala también fue reconocida la directores Tatiana Huezo quien recibió el premio Spotlight de manos del productor Nicolás Celos quien alabó el trabajo de Huezo y saeta lo estar ansioso de ver el nuevo trabajo de la cineasta que se titula "Noche de fuego".



Otra de las galardonadas de la velada fue la fotógrafa Ellen Kuras, quien recibió el premio Tributo a la Excelencia en Cinefotografía. Kuras no estuvo en la ceremonia y fue David Rubin, presidente de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) quien recibió el reconocimiento.



Entre los invitados a la clausura figuraron personalidades como Ana Serradilla, Paulina Dávila, Vadhir Derbez, Esmeralda Pimentel, Christopher Uckerman y Cristian Chávez.



Al finalizar la gala, la directora creativa del festival, Maru Garzón detalló que pese a todos los inconvenientes, la octava edición del festival arrojó resultados positivos y espera con entusiasmo que el próximo año los resultados sean aún más favorecedores.



"Estamos muy emocionadas porque podemos decir que fue una gran edición, quedamos satisfechas con lo que se logró y con la consolidación que año con año se logra. Estamos convencidos por las cuarenta y dos película que exhibimos, por los invitamos que tuvimos, por los encuentros que provocamos y la reacción del público, que es el motor de todo esto año con año", dijo.



Entre los ganadores de este 2019 están el Premio Competencia Los Cabos para la cinta "The Twentieth Century" de Matthew Rankin.

En el apartado del Premio México Primero el galardonado fue Carlos Lenin con su obra "La paloma y el lobo", mientras que el Premio del Público y Premio Tráiler Art Kingdom fue para la película "Observar las aves" de Andrea Martínez Crowther.



El Fondo fílmico Gabriel Figueroa Cine en desarrollo fue para la mexicana Elida Miller y su nuevo trabajo titulado "Temporada de huracanes", cinta que también se llevó a casa El Premio Talent On the Road / World Talent House.



El Premio Piano fue para "Todos los incendios" dirigido por Mauricio Calderón Rico y el Premio Marché du Film se lo llevó Nicole Maynard, productora de "Preciosísima sangre".