Chumel defiende a Wendy Guevara de subir con Yuri al escenario y llama “comecuandohay” a críticos

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que Wendy Guevara, ganadora de “La Casa de los Famosos”, se convirtiera en el blanco de críticas en redes sociales por subir al escenario con la cantante Yuri, Chumel Torres llamó “comecuandohay” a los que cuestionaron a la influencer.

Por medio de la plataforma X, antes Twitter, el creador de contenido pidió dejar que las personas disfruten sus vidas.

Dejen de hacer a las personas activistas a huevo. Dejen a las personas disfrutar de sus vidas sin estar de encajosos comecuandohay”, se lee en el tuit del youtuber, acompañado de una imagen de un usuario que criticó a la cantante.

Critican a Wendy Guevara por ir a show de Yuri

No solamente le "llovió" a Yuri, pues las críticas también salpicaron a Wendy Guevara. Muchos de los fans defendieron su actitud de respeto, pero otros cuestionaron que la influencer haya ido al concierto sabiendo las declaraciones que la cantante veracruzana ha hecho.

“Wendy se vendió”, “Cómo se prestó Wendy después de que Yuri ha tratado a la comunidad”, "limpiar carreras de artistas transfóbicos", son algunos comentarios de la red social.

He estado muy a favor de lo que Wendy ha logrado con la visibilidad trans a nivel internacional.

Pero hacer una reverencia a una de las personas más transfóbicas de México, siendo Wendy una mujer trans, me entristece, por decirlo de alguna manera.

¿Me sorprende? La verdad no. pic.twitter.com/Dof3a3iPwg— ᴘʟᴇʙᴇ ᴄᴜʟɪᴄʜɪ (@Plebe_Culichi) August 28, 2023

¿Por qué Yuri no es querida por la comunidad LGBT+ y criticaron a Wendy?

La cantante de 58 años se ha pronunciado varias veces en contra del derecho a la adopción entre personas del mismo sexo, sus palabras han sido repetidas en diferentes programas; ella se ha defendido y ha argumentado que a pesar de esa opinión, no es una persona homofóbica.

Ese punto es difícil porque hace un tiempo atrás yo apoyé una película que hablaba de esto. En México no se tiene esa apertura como en Europa o aquí en Estados Unidos, de que dos chicos o dos chicas adopten a un niño. A mi punto de vista, todos tenemos un punto de vista diferente y respetable, eso no quiere decir que porque yo no esté de acuerdo soy homofóbica”.

Finalmemte, señaló: "Este es mi punto de vista porque en mi instructivo de vida dice que hombre y mujer. Yo soy cristiana, y así como la gente lo hace y lo apoya, yo los respeto. No los juzgo, yo no soy ese tipo de persona. Obviamente en México no estoy de acuerdo con la adopción porque, vuelvo a repetir, hay mucho ‘burlying’”.