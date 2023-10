Christina Aguilera anuncia nueva residencia en Las Vegas para finales de 2023

LAS VEGAS.- En una exclusiva entrevista con el medio estadounidense Billboard, Christina Aguilera anunció al público que regresará a Las Vegas con una nueva residencia en el recinto Voltaire Belle de Nuit del Venetion Resort a partir del 30 de diciembre de este año.

Espero con entusiasmo llevar a Las Vegas un nuevo espectáculo que fusiona la música, la sofisticación y formas de arte que nunca he presentado antes (...) Lo que me encanta de la intimidad en Voltaire en The Venetian Resort es lo cercana y personal que puedo ser con la audiencia", confesó la cantante.