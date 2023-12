Christian Nodal habla de su vida sexual junto a Cazzu

Ciudad de México.- El cantautor mexicano, Christian Nodal, fue invitado al programa español La Resistencia, conducido por David Broncano, donde compartió algunos aspectos íntimos de su vida.

Entre las confesiones más destacadas, Nodal reveló que, desde el nacimiento de su hija, no ha tenido intimidad con la también cantante Cazzu.

Durante la emisión, Broncano indagó sobre la fortuna acumulada por Nodal tras su éxito musical, a lo que el artista respondió de manera intrigante:

"¿Dinero en el banco?... ¿por qué no le preguntas a Siri cuál es el net worth (valor neto) de Christian Nodal? Porque yo la verdad no quisiera que saliera de mi boca la promoción para que me secuestren".

Christian Nodal.

Patrimonio de Christian Nodal

El presentador citó fuentes como IMDb y Forbes para estimar el patrimonio neto de Nodal en 120 millones de dólares, a lo que el cantante reaccionó con aparente sorpresa.

Al abordar la cuestión de si ha superado a Luis Miguel en reproducciones digitales, Nodal respondió con humor:

Desconozco, de verdad desconozco, y además es que las plataformas lo que miden de cuántas personas han escuchado a los artistas, se mide de diferente manera y hay personas que son legendarias que no pueden poner, es una grosería eso. [Luis Miguel es el 'Sol'], exacto, se ve que esas patadas hasta ahorita duelen”.

Christian Nodal y Cazzu.

Incidente con Cazzu

En relación con un incidente previo en el programa que involucró a Cazzu, Nodal aclaró: "Sí, yo creo que la agarraste de malas ese día… porque ella me dijo ‘el programa estaba en buen tono, nada más que no fue mi día, y luego aparte se me rompió el disco’. Le digo ‘pero mami no creo que haya sido a propósito’”.

Finalmente, el cantante respondió a la pregunta sobre su vida sexual, admitiendo sin reparos que, después del nacimiento de su hija, han pasado tres meses sin intimidad con la argentina Cazzu.

"Es que tengo tres meses ya de que nació mi hija, ¿tú sabes que una regla después del postparto de 60 días…no, ya me perdí… 90 por ahí… muchos meses la verdad”, explicó Nodal.