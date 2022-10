Christian Nodal aparece desde la tina bañándose

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Nodal a sus 23 años ha logrado una de las carreras artísticas más sólidas en la música del Regional Mexicano, aunque en más de una ocasión ha sido protagonista de polémicas con el rompimeinto de su compromiso con Belinda.

El cantante a pesar de todo lo pasado, ha seguido con su vida y hasta ahora mantiene una nueva relación con la cantante Cazzu, de quien se le ha visto muy enamorado en los últimos meses.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el intérprete de “Adiós amor” compartió una historia en la que sorprendió a sus fanáticos al aparecer desde el interior de una tina.

En la grabación de blanco y negro se pudo ver que el cantante se introduce sobre el agua de la tina, hasta quedarse abajo sin salir, o por lo menos lo que duró el video.

El cantante no dio más detalles al respecto, pero al parecer disfrutaba de un baño de burbujas caliente, para disfrutar de un momento de relajación después de un día de trabajo.

Christian Nodal en los últimos meses se ha vuelto muy activo en redes sociales, donde constantemente se encuentra en contacto con sus fanáticos a quienes les va mostrando un poco de su vida.

Nodal le canta al oído a una fanática y la compara con Belinda

Durante un concierto de Texas donde se mostró muy complaciente con una de sus fanáticas de origen venezolana, quien se encontraba en las primeras filas con un cartel pidiendo que le cantara.



“Aún no me la creo. Hoy me hiciste la mujer más feliz del mundo”, escribió la fanática.