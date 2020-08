Christian Nodal: ¿Qué elige entre Belinda y su carrera?

MÉXICO.- El cantante de regional mexicano participó en una entrevista para la radioemisora La Z, donde fue cuestionado por el periodista Antonio Molina "El Tigre Toño" si tuviera que elegir en este momento entre su relación con Belinda y su carrera ¿Con cuál se queda?

Y esto viene porque los artistas han abierto su relación a las redes sociales, haciendo de participación del público desde el primer momento del noviazgo, obteniendo gran cantidad de reacciones de sus seguidores, no todas positivas.

Hace un par de semanas, el cantante decidió borrar de su cuenta el video donde aparece al lado de la intérprete de "Boba niña nice" y ese día ambos dejaron de seguirse, lo que de inmediato desató especulaciones de un posible fin de la relación.

Debido al manejo que los artistas han dado a su uso en redes, los expertos en espectáculos afirman que esta es solo una relación mediatica, al sostener que solo durará lo que tarde en "elevar" rating del programa donde los artistas trabajan como jurados.

Ante este tipo de comentarios, Christian Nodal se ha expresado al respecto: “La gente habla mucho, todos hablan, pero nadie sabe la verdad, la verdad es que ahí hay dos seres humanos que se están amando mucho y que se están conociendo y yo soy muy agradecido con la vida por darme esa gran persona, gran ser humano en esta etapa de mi vida en donde ya estoy más maduro”.

Para responder la pregunta de Molina durante la entrevista de radio, sobre "¿Si Beli te dijera tu carrera o yo en este momento qué escogerías?", el cantante se expresó así, sin pensarlo mucho:

“En este momento le diría ‘Beli yo quiero darte una vida de reina, yo quiero tener una familia que esté asegurada para toda su vida, que no batalle lo que yo tuve que batallar, por lo tanto yo tengo que seguir trabajando para poder lograr, entonces si me quedo contigo no se podría eso’”.