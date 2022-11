Christian Estrada sale del Reclusorio Norte

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Estrada salió en libertad después de ocho horas de audiencia tras la denuncia por sustracción de menores por parte de su exprometida María Fernanda Quiroz.

Según el portal de TVNotas el modelo salió a lado de sus abogados evitado cualquier declaración con los medios de comunicación, quienes estaban esperando que diera alguna razón de lo que sucedió en días pasados.

La expareja de Frida el pasado fin de semana habría pasado momentos complicados después de que Ferka lo denunciara por el supuesto delito de sustracción y usurpación de menores.

Fue la actriz quien asistió a las autoridades especializadas en delitos contra menor y levantó la denuncia en contra del papá de su hijo, por esta razón Christian Estrada fue detenido durante 48 horas en el Ministerio Publico, donde se intentó comprobar su inocencia.

Sin embargo al final el juez decidió su traslado al Reclusorio Oriente para que un juez se encargara de dictar su caso, después de la audiencia y que se dieran a conocer las pruebas, el juez determinó la libertad del modelo.

Ante la respuesta de las autoridades Ferka salió con lágrimas en los ojos y reveló que teme que le llegue a pasar algo a su hijo o incluso a ella misma, debido a que no se logró que Christian pudiera quedar detenido.



No hubo detención, vamos a seguir con la investigación porque no se cumplió la flagrancia. Yo la verdad estoy enojada y sentida porque la justicia, más allá de la detención y de los actos que hicieron, es que no están viendo el pavor que tengo de salir a la calle”comentó la joven según Infobae.